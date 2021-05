Hvordan er interessen for Regionsrådet?

Debat.

Af Marianne Friis-Mikkelsen (K) Kandidat til Regionsrådet fra Vallensbæk

Tirsdag den 16. november 21 er der valg til Regionsrådet for Hovedstadsområdet med 29 kommuner herunder Vestegnskommunerne.

Der er ingen tvivl om at vi alle er mere tilbøjelige til at snakke lokalpolitik, det er tæt på- og vi kender politikerne.

Men det er faktisk yderst vigtigt, at vores borgere følger med i, hvad der sker på Regionsområdet, da det jo har stor betydning for det politiske arbejde lokalt.

Regionens opgaver er blandt andet at drive hospitaler, forskning, handicaptilbud og opgaver indenfor miljø, vækst, trafik og uddannelse. Derfor er samarbejdet mellem Regioner og kommuner meget vigtig.

Specielt i denne coronatid tror jeg, de fleste har fundet ud af Regionens mange opgaver, og hvor svært det kan være at organisere det hele i samarbejde med kommunerne.

Samarbejdet skal fungere optimalt, og vi er nødt til at tage stilling til, hvorvidt nogle af opgaverne måske kun skal ligge et af stederne. Eksempelvis handicapområdet – er det regionens eller kommunens ansvar? Er trafiksikkerhed, her tænker jeg blandt andet hastigheder, et regions eller lokalt ansvar?

Kommunerne har jo den bedste viden og fornemmelse for hvad der præcist sker i netop eget område.

Mange flere tiltag er naturligvis også den praktiserende lægemangel i mange kommuner, hvad skal der gøres for at vi kan tiltrække en læge der vil en praksis.

Jeg brænder utrolig meget for at et samarbejde kan fungere endnu bedre, og det skal være synligt således borgerne kan følge med i det som sker.

Foreløbig passer jeg mit lokalpolitiske arbejde i Vallensbæk, men jeg tænker også fremad, og vil i den kommende tid give flere bud på, hvad jeg som Regionskandidat kan tilbyde at arbejde med. Vækst og udvikling vi alle kan bidrage med må uden tvivl være sund fornuft.