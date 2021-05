Holder sig inde i guldkampen med sejr over ærkerivalerne

Nanna Christiansen blev matchvinder, da Brøndby for første gang i 1639 dage tog en ligasejr i Hjørring. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Brøndbys fodboldkvinder tog alle tre med hjem fra Hjørring for første gang siden 19. november 2016. Dermed kan de blå-gule selv afgøre, om guldet skal til Brøndby eller Køge

Af Robert Hendel

Brøndby kom tilbage på sporet i Gjensidige Kvindeliga, da det søndag eftermiddag blev til tre tiltrængte point i udekampen mod Fortuna Hjørring. De blå-gule fodboldkvinder fra Vestegnen var tvunget til at vinde, hvis de skulle holde trit med HB Køge i kampen om det danske mesterskab.

Det var derfor en folk sultne Brøndby-spillere, der gik på banen i Hjørring, hvor det senest blev til en Brøndby-sejr i ligaen for fire og et halvt år siden.

Efter et kvarters spil tog Nanna Christiansen chancen udefra, men skuddet manglede både kraft og præcision og landede i favnen på Line Geltzer Johansen i hjemmeholdets mål. 11 minutter senere forsøgte Brøndby-topscoreren sig igen fra distancen, og denne gang måtte Line Geltzer Johansen strække armen for at vifte bolden over mål.

Brøndby sad på både spil og chancer i opgøret, men det var Fortuna Hjørring, der først fik prikket bolden i nettet. Efter 36 minutters spil mistede Brøndby bolden i hjemmeholdets straffesparksfelt. Victoria Frances Bruce lossede bolden op ad banen mod Olivia Møller Holdt, som løb fra Maja Kildemoes i Brøndby-forsvaret, men blev i første omgang stoppet af Malin Sunde. Bolden havnede dog hos Sofie Lundgaard, der resolut passerede Naja Bahrenscheer i Brøndby-målet.

Gæsterne fortsatte dog med at presse hjemmeholdet, og to minutter efter scoringen var det Freja Abildå, der testede Line Geltzer Johansen af fra distancen.

Brøndby atter tryk på ærkerivalerne efter pausen, og det var næsten ved at resultere i en udligning. Denne gang var det dog træværket, der stod i vejen, da Agnete Nielsen flækkede bolden på undersiden af overliggeren.

Tre minutter senere lykkedes det dog for Brøndby at få bragt balance i regnskabet, da Caroline Pleidrup sendte et hjørnespark i mål via med hjælp fra hjemmeholdets målmand, Line Geltzer Johansen.

Fortuna-keeperen var otte minutter senere ved at koste endnu en scoring til Brøndby, da hun forærede bolden til Nanna Christiansen. Line Geltzer Johansen gjorde dog skaden god igen, da hun pillede Brøndby-topscorerens afslutning.

Nanna Christiansen fik dog chancen igen fire minutter før tid, da anfører Theresa Eslund slog en bold ind i feltet. Her stod Brøndby-bomberen på det rette sted ved bagerste stolpe og sendte med hovedet bolden i nettet til kampens resultat, 1-2.

Med sejren, som er Brøndbys første i Hjørring i 10 forsøg, puster ‘Pigerne fra Vestegnen’ fortsat HB Køge i nakken i kampen om DM-guldet. HB Køge fører ligaen og har to point ned til Brøndby med tre runder tilbage. Der er derfor meget, der tyder på, at guldstriden bliver afgjort i sidste spillerunde, når de to hold tørner sammen i Køge den 5. juni.