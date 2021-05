Forældre kritiserer skoleledelse: I tvinger børnene til at vælge mellem deres kammerater

En gruppe forældre kritiserer skoleledelsen på Brøndbyvester Skole for ikk at inddrage dem i processen, når fem 2. klasser bliver til fire. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fem klasser bliver til fire på Brøndbyvester Skole, og det har fået en gruppe forældre op i det røde felt. De mener blandt andet ikke, at timingen er den rette. Skolelederen står dog på mål for beslutningen

Af Robert Hendel

På Brøndbyvester Skole er de 88 børn i 2. klasse fordelt på fem klasser. Fremover vil årgangen kun bestå af fire klasser med 22 elever i hver, og det er en beslutning, som har mødt kritik fra en gruppe forældre.

Sammenlægningen af klasserne er ifølge skoleledelsen nødvendig af hensyn til den samlede årgangs ressourcetildeling.

– Jo færre elever der er, desto færre ressourcer får årgangen tildelt til den enkelte klasse, lød det i et brev, som skoleleder Joachim Kjølberg, sendte ud til forældrene på den berørte årgang den 29. april.

Beskeden om klassesammenlægningen fik flere forældre til tasterne på den fælles kommunikationsplatform Aula. Her blev skoleledelsen kritiseret for ikke at tage hensyn til børnene i forbindelse med klassesammenlægningen.

Timingen er aldrig god

Forældrene forstår godt det økonomiske aspekt, men de mener blandt andet, at timingen er forkert i et år, hvor corona-situationen i forvejen har medført flere store omvæltninger i deres børns hverdag.

– Børnenes klasser og kammerater er deres primære holdepunkt i en periode, hvor alt andet er forandret, står der blandt andet i en fælles udmelding fra én gruppe forældre.

Samtidig kritiserer de skoleledelsen for at haste beslutningen igennem. Ifølge Joachim Kjøllberg er det dog en beslutning, der har været længe undervejs.

– Vi har drøftet det med vores skolebestyrelse allerede før juleferien, fordi der er meget få elever på årgangen. På den korte bane er der et ressourcemæssigt perspektiv, og samtidig er der det trivselsmæssige aspekt på den længere bane, siger skolelederen.

Ifølge Joachim Kjøllberg kommer sådan en forandring aldrig på et godt tidspunkt.

– Jeg kan godt se, at de har levet i et omskifteligt skoleår på grund af restriktionerne, men venter vi et år, vil det medføre en endnu større omvæltning, hvor de også får nye lærere og nye undervisningslokaler, svarer skolelederen på spørgsmålet om at udskyde beslutningen i et år, til eleverne begynder i fjerde klasse og flytter de over på den gamle Tjørnehøjskole.

De voksne bestemmer

Flere forældre har over for Folkebladet givet udtryk for, at skolen tvinger deres børn til at vælge kammerater til og fra.

Det skyldes, at Joachim Kjøllberg i udmeldingen om klassesammenlægningen skriver, at børnene selv kan få indflydelse på fordelingen af eleverne i de nye klasser gennem en ønskeseddel. Det har ifølge nogle af forældrene medført, at deres børn mistrives, fordi de blandt er bange for at blive valgt fra af klassekammeraterne i forbindelse med sammenlægningen af klasserne.

Det er dog ikke noget, som Joachim Kjøllberg er bekendt med. Han vil dog ikke afvise, at der er børn, som reagerer anderledes, når de er hjemme.

– Jeg håber, at de kontakter deres læge eller kommer forbi os, hvis de oplever, at deres børn har angst, stress eller depression som følge af den her beslutning, siger Joachim Kjøllberg.

Ifølge skolelederen er ønskesedlen kun en vejledning, og der er ikke tale om, at eleverne vælger klasserne.

– Jeg kan sagtens se, at man kan tillægge den begge afsæt, men det er blot et forsøg på at inddrage børnene i beslutningen. I sidste ende er det lærerne, der kender børnene, som sætter klasserne. Ønskerne skulle kun være med til at bekræfte, at det, vi ser i hverdage, også er rigtigt, forklarer skolelederen.

Han har efter udmeldingen om klassesammenlægningen holdt en række ekstraordinære møder, hvor det blandt andet blev slået fast, at forældrene ikke behøver at aflevere en ønskeseddel, og at det er de voksne, der danner de nye klasser.

Folkebladet har også været i kontakt med forældre, der er positive over for forandringerne for 2. årgang på Brøndbyvester Skole. Det er også skolelederens oplevelse, at der er forskellige opfattelser blandt forældrene af, hvorvidt en sammenlægning er en god eller dårlig ide.