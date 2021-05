Fokus på erhvervsuddannelser

Søren Wiborg havde blandt andet inviteret Mattias Tesfaye til digitalt 1. maj. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Til Socialdemokratiet i Vallensbæks digitale 1. maj-arrangement blev der talt meget om erhvervsuddannelserne, og hvordan man kan få flere til at søge ind

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialdemokratiet i Vallensbæk mødes normalt på Korsagergård til 1. maj. Det kunne ikke lade sig gøre i år, så de mødtes i stedet digitalt via Zoom. Der var cirka 30 deltagere med. Blandt gæsterne var det lokale folketingsmedlem og Danmarks udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Han var netop hjemvendt fra Rwanda sammen med Udviklingsminister Flemming Mortensen. Han var derfor stadig i karantæne i et sommerhus på Møn.

Mattias Tesfaye talte om turen til Rwanda, om coronaindsatsen og så henvendte han sig ellers meget til de lokale i Vallensbæk, hvor trafikstøj fylder meget.

– Han var fortrøstningsfuld med hensyn til at der også kom penge til støjbekæmpelse til Vallensbæk Kommune, og var selvfølgelig i dialog med de øvrige folkevalgte fra alle partier på Vestegnen for at komme i mål med en løsning, der kunne tilfredsstille mange berørte borgere. Der er afsat tre milliarder kroner og de skal gå til støjbekæmpelse på allerede anlagte anlæg, men det ville så være op til en forhandling, hvor pengene skal udmøntes, fortæller Søren Wiborg, gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

Flere håndværkere

Mattias Tesfaye er uddannet murer, og dem og de andre uddannelser fra erhvervsskolerne kan der blive mangel på i fremtiden. Det var i fokus i de næste to taler fra Carl Emil Lind Christensen, der er forbundsformand Metal Ungdom og er medlem af DSU’s forretningsudvalg samt af Kasper Palm, der er forbundssekretær i uddannelses- og IKT-sekretariatet i Dansk Metal.

– Vi skal væk fra uddannelsessnobberiet, hvor det tilsyneladende italesættes, at det er finere at gå i gymnasiet end at søge ind på en erhvervsfaglig grunduddannelse. Der vil i 2030 mangle cirka 100.000 faglærte håndværkere, og hvis vi ikke går i gang allerede nu, så kan løsningen blive at tage flere udenlandske håndværkere ind på det danske arbejdsmarked. Alternativet vil være mange lukkede industrivirksomheder, siger Søren Wiborg.

Han var tilfreds med arrangementet, men vil dog gerne tilbage til et rigtigt fysisk møde til næste år.

– Vi håber, at vi til næste år kan stå i samme rum og synge ’Når jeg ser et rødt flag smælde’. Det lød ikke så godt via Zoom, siger han.