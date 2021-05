Første letbanestation kan næsten ses i Ejby

Sådan set stationen ud ind til videre. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mandag eftermiddag var politikere og presse på besøg på den station på den kommende letbane, der ser mest færdig ud. Der mangler dog stadig en del

Af Jesper Ernst Henriksen

At kalde den første station på den kommende letbane for færdig eller næsten færdig, er nok at stramme den for meget. Men med lidt god fantasi kan man sagtens fornemme, hvordan den kommer til at se ud.

Stationen er Glostrup Ejby. Den kommer til at ligge på sydøstsiden af Nordre Ringvej, nogenlunde ud for Ejbydalsvej. På den anden side af den smule træer, der står tilbage, ligger en stikvej fra Ejby Industrivej.

Stationen bliver med sideperroner, altså en perron på hver sin side af de to letbanespor. Det er perronen i den sydøstlige side, hvor de nordgående tog kommer til at standse om fire år, der nu er ved at tage form. Betondækslet ligger klar. Der er sat et halvtag, en bænk og en skraldespand op. Men meget mere kommer letbanestationerne heller ikke til at indeholde.

Det bør heller ikke være nødvendigt. For som man allerede nu kan se på en tavle på stationen, kommer togene til at køre hvert femte minut i dagtimerne på hverdage og lørdage og hvert 10. minut om aftenen og om søndagen.

– Det er jo ikke nogle kæmpe stationer, vi får på letbanen. Men den ser fin ud. Det er vigtigt, at der er taget højde for, at handicappede kan bruge den, siger borgmester John Engelhardt (V) efter en rundvisning.

Som beboer i Ejby har han nemt kunnet følge udviklingen.

– Jeg har fulgt med nærmest hver eneste dag. Jeg har overvejet, om jeg lige kunne kigge ind på byggepladsen, så jeg er glad for, at jeg nu er officielt inviteret, siger han.

Formålet med at bygge en station allerede nu er, at letbaneselskabet får nogle gode erfaringer, til når de øvrige 28 stationer skal bygges. For John Engelhardt er der dog også en anden vigtig fordel.

– Det er blot en station på vejen, men det er en vigtig en af slagsen. Folk kan nu se, at der faktisk sker noget. Det er ikke bare gravearbejde. Virksomhederne kan se, at letbanen bliver til noget, og det øger interessen for at investere, siger han.

Får første tog

På stationen er der gjort klar til en skærm, som kan fortælle, hvor lang tid der er til næste tog. Stationen får også en rejsekortautomat, hvor man kan tanke sit rejsekort op.

Stationen i Ejby får udgang i begge ender, men det bliver kun muligt at krydse Nordre Ringvej i den sydlige ende. I begge ender bliver der bygget ramper, så folk i kørestol, med barnevogn eller cykel nemt kan komme op på perronen. Disse er ikke bygget endnu. Hegnet ud mod cykelstien er heller ikke færdigt, ligesom den modsatte perron kun lige er blevet påbegyndt.

Lige nu ligger perronen noget højere end det omkringliggende terræn, men det er fordi, der stadig mangler en del rundt omkring. Letbanetogene bliver fladbundede og indstigning i niveau, som man for eksempel kender det fra metroen. Perronhøjden og dermed gulvhøjden er noget lavere end for eksempel metroen, så man sidder tættere på skinnerne. Det giver bedre komfort, når letbanen for eksempel skal gennem svinget fra ringvejen ned til Glostrup Station.

Glostrup Ejby Station bliver også den første, der får besøg af et letbane-tog. Det er planlagt, at det først testtog kommer ind til perronen i 2024. Det bliver dog ikke for egen kraft, de første mange gange vil toget blive trukket af en lastbil, der kan køre på skinnerne.

Planlagt udbygning

Ude på ringvejen bygger letbanen et lille indhak, hvor busser kan holde, når det er nødvendigt at vedligeholde letbanen. Resten af udenomsarealerne er op til Glostrup Kommune. Der bliver formentlig en lille plads inde i industriområdet, hvor der bliver cykelparkering og en såkaldt kiss’n’ride, hvor man kan sætte passagerer af.

På den anden side af ringvejen betyder den kommende letbane, at der bliver sat gang i udviklingen af området mellem ringvejen og Ejby Mosevej.

– Der ligger et projekt og en lokalplan klar for nogle boliger på det område. Lige nu skal letbanen bruge det, så der går lige nogle år, men det skal nok komme. Det bliver noget i to til tre etager, så højt bliver det ikke, siger borgmesteren.