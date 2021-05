Erdalsvej er klar til klimaforandringer

Leif Meyer Olsen er glad for projektet, der kan forsinke regnvandet på Erdalsvej. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Vandet fra Erdalsvej ender nu i nogle store beholdere under fortovet i stedet for folks kældre, efter den er blevet ombygget i samarbejde mellem Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

De sidste par år har der været store problemer med vand i kældre og på vejen på Erdalsvej på stykket mellem Langagervej og Digevangsvej. I 2018 tog Glostrup Forsyning derfor det første skridt for at forhindre vand i kælderen ved beboerne på vejen. De installerede en såkaldt regnvands-ventil på cirka 30 huse, hvilket forhindrer vand i at trænge op fra kloakken. Det hjælper dog ikke, hvis vandet bare løber ind fra vejen i stedet.

Da kommunen skulle renovere det øverste stykke af Erdalsvej, var Glostrup Forsyning derfor interesserede i at undnytte muligheden for at gøre endnu mere.

– Derfor startede vi sidste år kommunens første projekt med både klimatilpasning og renoveringsprojekt i håb om, at der ikke skulle graves mere end nødvendigt. Glostrup Vand A/S brugte faktisk også lejligheden til at få udskiftet alle vandledninger, da de gamle ledninger var ved at være udtjente, fortæller Leif Meyer Olsen, formand for Glostrup Forsyning.

Projektet går ud på at forsinke regnvandet, så der ikke kommer for meget pres på kloakken. Der er lagt kassetter – en form for åben kasse – under fortovet. De skal holde på vandet og aflaste kloakken. Der er linjeriste i hver side af vejen, og under fliserne er der lagt nedsivnings- og stabilgrus, så vandet let kan sive ned og hen til faskinerne. Det betyder, at rummet mellem fliserne samt flisernes hældning gør, at vandet ledes det rette sted hen.

– Vi har brugt en løsning, der hedder First Flush. Det betyder, at det første vand fra vejen – beskidt og saltholdigt regnvand – samles i en lukket kassette, som leder vandet direkte til kloakken. Når den er fyldt, samles resten af regnvandet i nedsivningsfaskiner, hvor vandet siver ned i jorden, siger Leif Meyer Olsen.

Han forventer, at kommunen og forsyningen vil samarbejde om samme løsning andre steder i byen, hvor der står vand i tilfælde af skybrud.

– Det er en god løsning, som kan benyttes ved andre veje med samme problemer i Glostrup. Og nu bliver Erdalsvej med det afsluttede klimatilpasningsprojekt forhåbentlig skånet for generne ved mange af de kraftigere regnskyl i de kommende år, sagde han.

Projektet har været forsinket og har trukket en del på naboernes tålmodighed. De naober, som Folkebladet talte med, var dog glade for projektet og håbede på, at det ville forhindre oversvømmede kældre. Og så glædede deres børn sig over den fine, nye asfalt, der var klar til rulleskøjteløb hele sommeren.