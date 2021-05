Er der helbredsmæssige fordele ved online gaming?

Foto: Pixabay

SPONSORERET INDHOLD: Der kæmpes dagligt en kamp i medierne, for at danskerne dropper online spil, og i stedet bruger deres energi på at dyrke sport, på grund af danskernes stigende fedme problem.

Men her i artiklen tager vi et reelt kig på, om der rent faktisk er nogle helbredsmæssige fordele ved online gaming. Er der noget ved det der kan forsvare, at danskernes tid i stigende grad bruges online.

De mest populære former for online spil

Hvis vi skal tage et kig på hvilke fordele og ulemper der er ved at spille spil online, bør vi måske også lige tage et kig på hvilke spil det egentlig er, der spilles allermest online.

Blandt de mest populære online spil lige nu, kan der nævnes fænomenet Fortnite, det altid populære Counter Strike, Final Fantasy VII og League of Legends.

Men også online hasardspil er blandt de spil, som der spilles allermest på nettet, på sider som for eksempel comeon.com og lignende. På sider som denne kan spillerne både spille casinospil, og oddse på deres yndlingssport.

Hvad er de generelle ulemper ved online spil?

Den hyppigst nævnte ulempe ved online spil, er de stillesiddende timer der bruges på det. Mange eksperter siger, at stillesiddende arbejde er skadeligt for kroppen, og det gælder uanset om det er for at arbejde eller for at spille.

Der er også studier der viser, at vores stigende brug af online tjenester kan føre til ensomhed. Dette dækker over, at vi bruger meget at vores tid på sociale medier, og har kontakt med hinanden digitalt, i stedet for at se hinanden i virkeligheden.

Med ulemperne ved det generelle brug af online tjenester i mente, kan vi så også finde helbredsmæssige fordele ved online spil?

Hvilke helbredsmæssige fordele er der?

Som en fordel ved online gaming kan der nævnes, at for mange er det en måde at lære sprog på. Mange gamere interagerer med spillere fra andre lande og lærer dermed sprog.

Selvom det ikke er en helbredsmæssig fordel, kan det dog være en karrieremæssig fordel, at kunne begå sig på andre sprog.

Det samme kan siges om det at være social generelt. Online spillere lærer hele tiden nye mennesker at kende, og med de mange online spil, hvor man skal samarbejde på hold og fungere som et team, lærer man også at samarbejde.

Det kan faktisk også ses som en direkte modsætning til påstanden om at flere og flere danskere føler sig ensomme, når man ser på at mange spillere rent faktisk føler sig som en del af et fællesskab, når de gamer.

Der kan rent faktisk også opnås motion med nogle af de populære nyeste konsoller, der tilbyder interaktive spil. Med de nye VR spil, hvor man indlever sig i spillet med hele kroppen vil man kunne forbrænde kalorier samtidig med, at man spiller.

Konklusion

Ligesom man kan holde sin vægt ved at spise med måde, kan man også holde sig sund og opnår helbredsmæssige fordele ved at spille online med måde. Har man en god balance mellem spil og aktivt liv, så er der helt sikkert nogle helbredsmæssige fordele ved online gaming.