Doktor Bjerregaard: Klubben er i gode hænder hos Carsten V. Jensen

Per Bjerregaard fyldte 75 år den 23. januar 2021. Knap et halvt år senere kunne han fejre den halvrunde dag med et dansk mesterskab til hjerteklubben Brøndby IF. Foto: Robert Hendel

SPORT. Da Brøndby IF vandt sine 10 første DM-titler, var det med Per Bjerregaard i spidsen for klubben. I dag ser han med udefra, men han er tryg ved den nye sportslige ledelse i klubben anført af Carsten V. Jensen

Af Robert Hendel

Brøndby IF blev i denne uge dansk mester for 11. gang i historien – og for første gang i 16 år. Det dansker mesterskab vækker en særlig glæde hos Per Bjerregaard, der stod i spidsen for klubben i 40 år.

– Det er skønt, at Brøndby er tilbage igen. Det er jo ikke så nemt at vinde mesterskabet, fortæller Per Bjerregaard til Folkebladet.

Det var første gang, Mister Brøndby ikke oplevede en mesterskabsfejring live på stadion. Han havde nemlig henvist sig selv til tv-skærmen.

– Vi har en forening, der kalder sig BIF’s Veteraner, og der var ikke plads til os alle. Så jeg ville ikke derud, hvis vi ikke alle sammen kunne være samlet, siger Per Bjerregaard om årsagen til, at han så kampen hjemmefra.

Her kunne han se en Brøndby-trup med blot tre spillere over 30 år spille guldet hjem for første gang siden 2005. Per Bjerregaard mener, at det beviser, at den tidligere træner Alexander Zorniger tog fejl, da han i slutningen af 2018 kritiserede klubbens talentmasse for ikke at være god nok.

– Det var hårdt for os gamle Brøndby-folk, at han stillede et hold uden danske spillere i startopstillingen, forklarer Per Bjerregaard.

Stoler på CV

Ifølge doktoren er mesterskabet begyndelsen på en ny æra tilsat de gamle Brøndby-dyder, hvor der bliver satset på de unge i klubben.

– Jeg er meget optimistisk på Brøndbys vegne. Nu kommer der en ny start, hvor der er råd til at have ambitioner. Det har været hårdt i nogle år, men klubben er i gode hænder hos Carsten V. Jensen, siger Per Bjerregaard.

Tiltroen til klubbens fodbolddirektør er stor, blandt andet fordi han kender klubben indefra.

– Han spillede selv i klubben og var en af dem, der var med til at bygge det hele op, da der var allermest knald på, forklarer Per Bjerregaard.

Med mesterskabet blomstrer optimismen atter på Vestegnen efter 16 magre år.

– Der var jo nogle problemer, da jeg stoppede. Jeg burde jo nok være stoppet tidligere, fordi jeg var syg. Det gjorde jeg ikke, for det gik dårligt, og jeg har altid lært, at man ikke går fra noget, der ikke fungerer, forklarer manden, der var med til at bygge Brøndby IF op fra bunden.

Derfor kommer mesterskabet også som en enormt stor lettelse for Per Bjerregaard.

– Jeg havde håbet, at jeg ville kunne nå at opleve endnu et danmarksmesterskab, så er jo rigtig dejligt, at det er lykkedes, lyder det fra Per Bjerregaard, der fyldte 75 år i januar.