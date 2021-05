DF’ere genopstiller

Disse fem kommer til at stå på stemmesedlen for Dansk Folkeparti til november. Foto: Karsten Lorentzen

Disse fem kommer til at stå på stemmesedlen for Dansk Folkeparti til november. Foto: Karsten Lorentzen

VALLENSBÆK. Øverst på Dansk Folkeparti i Vallensbæks kandidatliste til kommunalvalget til november står de to nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

På et opstillingsmøde onsdag aften fandt medlemmerne af Dansk Folkeparti i Vallensbæk frem til hvilke kandidater, der skal repræsentere partiet ved kommunalvalget til efteråret.

Den nuværende gruppeformand og spidskandidat Kenneth Kristensen Berth fortsætter som partiets spidskandidat til det kommende valg. Partiets andet medlem af kommunalbestyrelsen Carina Kristensen Berth blev valgt som nummer to på listen.

På tredjepladsen findes ligesom for tre år siden Malene Ellekilde. På fjerde- og femtepladsen er der to nye navne med Flemming Strauss og Ann Dorte Strauss.

Kenneth Kristensen Berth kan allerede nu løfte lidt af sløret for, hvad Dansk Folkeparti vil gå til valg på.

– I Vallensbæk er Dansk Folkeparti den eneste opposition. Der er ingen forskel på om borgerne stemmer på Socialdemokratiet eller De Konservative. Deres politik er fuldstændig ens. Vi har brug for en ny retning – nemlig at kommunalbestyrelsen stopper Vallensbæks ekstreme vokseværk og standser etableringen af nye etageboliger. Vi skal have mindsket tilstrømningen af indvandrere og efterkommere til kommunen, som betyder, at over halvdelen af alle nyfødte i Vallensbæk har en mor som ikke er dansk. Det giver store vanskeligheder i vores folkeskoler. Ligeledes ser vi stigende udfordringer med kriminalitet og utryghed i kommunen. Derudover skal vi have bygget et nyt plejehjem i kommunen og sikrer adgangen til hjemmehjælp for vores ældre, siger han.