DF støtter boliger til unge med særlige behov

Debat.

Af Jane Jacobsen (DF), på vegne af bestyrelsen i Dansk Folkeparti i Glostrup

Mogens Mathiesen efterlyser her i Folkebladet opbakning til etablering af boliger og socialt fællesskab, som er meget vigtigt for unge og voksne med særlige behov, og som gerne må være spredt i et boligområde.

Ligeværd har i flere år arbejdet med en model, som vi i Dansk Folkeparti har har stor sympati for, for eksempel 10 lejligheder spredt i en almennyttig boligforening til ni unge og voksne med særlige behov og en lejlighed til fællesskab.

Ligeværd har ved konkrete drøftelser med politikere og embedsværk forsåtet, at det er et ønske, der er forståelse for. Dansk Folkeparti i Glostrup vil naturligvis se positivt på en ansøgning fra Mogens Mathiesen og foreningen Ligeværd om etablering af et bofællesskab i en almen boligforening.