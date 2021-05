Der er ingen grund til at lade skatten stige

Debat.

Af Piet Papageorge (V) Borgmesterkandidat i Glostrup

I år var der særligt to ting ved 1. maj, som gjorde, at jeg lyttede med til Kasper Damsgaards tale. Den første var, at den blev streamet, så jeg kunne sidde derhjemme. Og det andet var, at 1. maj faldt en lørdag, så jeg ikke skulle møde ind på arbejde.

Men, jeg skal da love for, at jeg stod tilbage med megen undren efter at have hørt min første 1. maj tale. For hvad er det egentligt, vi skal forvente i Glostrup? Kasper sagde nemlig, at skatteprocenten i Glostrup var urealistisk lav, og at kommunen dermed ikke var økonomisk polstret. Men her i Folkebladet har Kasper udtalt, at dette ikke betyder, at skatten skal stige. Så er skatten for høj, for lav, eller tilpas? Og hvad skal ikke mindst vælgerne forvente, hvis de stemmer på Kasper den 16. november?

For Venstre er sagen om skattestigninger klar: ”Der er ingen grund til at lade skatterne stige”. Vi har sprængt vores anlægsramme og har desuden udsigt til en ekstraordinær stor selskabsskatteindtægt. Derfor ser vi ingen grund til at indkræve yderligere skatter, der blot skal ligge på Kommunens bankbog og trække negative renter. I stedet ønsker vi, at pengene bliver hos borgerne, som så kan forsøde tilværelsen med lidt ekstra lokal takeaway, en ny t-shirt fra centeret, en tur i Glostrup Bio, eller hvad, der for den enkelte familie skaber glæde. Dette understøtter også tanken om at handle lokalt efter Corona-nedlukningen.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at Socialdemokratiet har siddet på formandsposten for Social- Senior- og Sundhedsudvalget siden den 20. juni 2019, og ikke en eneste gang tidligere, har jeg hørt Kasper bede om yderligere økonomi til hverken hjemmeplejen, Toftevej eller højere normering i ældreplejen.