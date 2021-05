De største EM-favoritter

SPONSORERET INDHOLD; Når EM-sutrunden sparkes igang den 11. juni i Rom, er det et slutrunde med mange mulige vindere, hvor Danmark også af bookmakerne nævnes som en mulig outsider til titlen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Seneste overraskede Portugal for fem år siden, da de slog de franske værter på hjemmebane, hvor også Grækenland og Danmark er andre eksempler på, at det langt fra er favoritterne der stiger til tops hver gang. Tre lande går dog igen, når der tales favoritter til den kommende EM-slutrunde – Frankrig, England og Belgien. Her er lidt om, hvorfor netop disse er blandt favoritterne. Ønsker du det fulde overblik over de 24 kvalificerede landes chancer og odds, kan du finde dem på EM vinder Odds.

Franske verdensmestre jagter revanche

Da portugisiske Eder efter 108 minutter af den seneste EM-finale sikrede Portugal den samlede sejr ved EM, var det noget der gjorde ondt på franskmændene. To år senere tog de ganske vist revanche og vandt verdensmesterskaberne i fodbold, men ikke desto mindre gjorde hjemmebanenederlaget ondt, hvor Frankrig i år jagter sin første EM triumf siden 2000. I kvalifikationen var der ingen slinger i valsen for franskmændene som vandt deres gruppe sikkert, foran blandt andre Tyrkiet og Island.

Foruden de mange verdensstjerner som var med til at sikre Frankrig VM-triumfen i 2018, har de franske verdensmestre også fået følge af en den brandvarme Real Madrid topscorer Karim Benzema, som efter seks års udelukkelse endeligt er blevet taget i nåde af den franske landstræner DIdier Deschamps.

England har stadig sin første EM-titel til gode

Til trods for at England bliver omtalt som fodboldens fødested, og at landet har fostret talrige af verdensstjerner gennem årene, er det aldrig lykkedes England at nå en finale ved en EM-slutrunde. Under Gareth Southgate har The Three Lions som England kaldes dog formået at spille mange yngre og lovende spillere på holdet, hvor generationsskiftet var tæt på at bære frugt i 2018, hvor England var tæt på at hente sine første medaljer siden VM-triumfen i 1966.

Flere af disse spillere er vokset og modnet, hvortil England ledt an af Harry Kane, Raheem Sterling og John Stones vurderes af bookmakerne til at have muligheder for endeligt at vinde den længe eftertragtede EM-titel. En titel som England endda kan vinde på hjemmebane, da finalen spilles på Wembley.

Verdensettere uden titler

Belgien har de seneste år toppet verdensranglisten. Under det seneste VM vandt belgierne bronze, og i kvalifikationen til EM vandt Belgien samtlige af deres kampe med en målscore på imponerende 40-3. Krydret med verdensstjerner i deres bedste alder som Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne og Thibaut Courtois, er der altså gode grunde til at forvente et topresultat af Belgien.

Foruden bronze ved det seneste VM, er Belgiens bedste internationale resultater en EM-sølvmedalje fra 1980, hvor de dog dengang tabte til et storspillende mandskab fra Vesttyskland. Belgien har derfor endnu deres første titel til gode, hvilket dog meget nemt kan ændres på denne sommer.