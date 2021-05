Bruger du lang tid på transport hver dag? Sådan slår du tiden ihjel

SPONSORERET INDHOLD: Der er mange, der har langt til og fra arbejde, og man kan hurtigt komme til at bruge meget tid på langevejen eller i et tog.

Af SPONSORERET INDHOLD

På sigt vil det måske føles som om, du spilder din tid på transport, men der findes dog gode måder, hvorpå du kan føle, at du får noget ud af transporttiden, og måske det endda hjælper med at slå tiden ihjel.

Lær noget nyt

Har du eksempelvis en time hver vej på dit arbejde, så er det to timer af din dag, som går til transport. Du har gode muligheder for at bruge tiden fornuftigt, og det kan du eksempelvis gøre med hjælp fra lydbøger. Med en lydbog har du muligheden for at lære noget nyt, og når du først bliver glad for lydbøger, vil tiden på landevejen føles kort. Du behøver heller ikke at frygte, at du pludseligt ikke har flere lydbøger at lytte til. Du kan nemlig finde et stort udvalg af gratis lydbøger på nettet, og du er derfor sikker på, at du kan finde noget at lytte til i mange timer fremover.

Lav samkørsel med en kollega

Det kan være meget kedeligt at bruge transporttid alene, og det kan være, at du er heldig, at du har muligheden for at lave noget samkørsel med en eller flere kollegaer. På den måde kan I underholde hinanden på turen, og I kan skiftes til at køre. Det er både en billigere løsning, og det er også en løsning, der er god for miljøet. På turen kan I få vendt en god eller dårlig arbejdsdag, eller måske har I blot brug for at snakke om noget helt andet end arbejde.

Der er altså flere muligheder for at gøre transporttiden sjovere, og det er stensikkert, at tiden i bilen, i toget eller i bussen vil føles kortere.