Brøndby-træner: Vi blev straffet

Brøndby-træner Per Nielsen så med fra sidelinjen, da FC Thy - ThistedQ leverede en af dansk kvindefodbolds største sensationer. Foto: Robert Hendel

SPORT. FC Thy - ThistedQ var farlige på omstillinger, og det endte med at blive udslagsgivende i en kamp, hvor Brøndby ikke udnyttede sine chancer, mener Per Nielsen

Af Robert Hendel

FC Thy – ThistedQ vandt overraskende årets pokalfinale over storfavoritterne fra Brøndby.

Derfor var der naturligvis skuffelse at spore i Brøndby-lejren, der ifølge træner Per Nielsen blev straffet på to omstillinger.

– De vinder, fordi de straffer os. Vi vidste godt, hvad de var dygtige til, og de straffer de os på, forklarede han til Folkebladet efter kampen.

Cheftræneren erkendte også, at der var ting, der ikke fungerede optimalt for Brøndby denne Store Bededag i Thisted.

– Vi forsvarer dårligt og selv er dårlige med bolden i dag, sagde Per Nielsen.

Hjemmeholdets målmand var kraftigt medvirkende til, at Brøndby-lejren stod med sølvmedaljer om halsen, men ifølge Per Nielsen burde Brøndby have passeret hende mere end én gang.

– Vi spiller hende varm. Vi har seks 100 procent chancer, hvor de fire er inden for rammen. Dem skal vi også score på, og så bliver den en helt anden kamp. Men skarpheden manglede i dag, og sådan er det nogle gange, sagde Per Nielsen.

I den kommende uge skal han og holdet bearbejde pokalskuffelsen, inden HB Køge kommer på besøg i Brøndby.

– Det er aldrig sjovt at tabe en pokalfinale, så vi er da selvfølgelig skuffede nu, men så må vi jo rejse os igen. Vi spiller med om guldmedaljerne, og det skal vi jo gerne kunne se på lørdag, sagde Per Nielsen.

Opgøret mod HB Køge bliver spillet lørdag den 8. maj klokken 14 og bliver sendt direkte på tv-kanalen Sport Live.