Brøndby-bombardement i Farum holder liv i guld-drømmen

Nanna Christiansen kom på tavlen to gange, da Brøndby savede FC Nordsjælland over med 6-0 i Farum. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Fodboldkvinderne fra Brøndby leverede lørdag eftermiddag en pragtpræstation, da FC Nordsjælland i egen hule blev knust med 0-6

Af Robert Hendel

Brøndbys fodboldkvinder er på jagt. Guldjagt.

Lørdag var de blå-gule på besøg i Farum, hvor en sejr var påkrævet, hvis de selv skulle kunne afgøre, hvorvidt mesterskabspokalen skal til Køge eller Brøndby den 5. juni.

Opgøret i Farum blev aldrig rigtigt spændende. Dertil var Brøndby for overlegne. Efter 10 minutter sendte Brøndby-topscorer Nanna Christiansen bolden op i det ene målhjørne på oplæg af Chirine Lamti.

Godt 10 minutter senere var det tæt på at blive 2-0 til gæsterne, da Chirine Lamti huggede bolden på overliggeren. Desværre for Brøndby røg returbolden ned i favnen på Adelaide Anne Gay i hjemmeholdets mål. Brøndby fik dog fordoblet føringen inden pausen, da Agnete Nielsen efter 34 minutter afdriblede to modstandere og bankede bolden i kassen fra distancen.

Anden halvleg var knap et kvarter gammel, da Nanna Christiansen sendte en perfekt timet aflevering ind i feltet til Frederikke Lindhardt, der med venstreskøjtens inderside udplacerede Adelaide Anne Gay og bragte Brøndby foran med 3-0. Og tre minutter senere var topscorer Nanna Christiansen på pletten, da hun elgant lobbede bolden over Adelaide Anne Gay. 4-0 til Brøndby, og massakren af hjemmeholdet var ikke slut endnu.

Et kvarter før tid blev det 5-0, da Theresa Eslund helt fri under mål ekspederede bolden i kassen på oplæg fra Frederikke Lindhardt. Ydmygelsen af Farum-mandskabet blev totalt i de døende sekunder af kampen, da Christina Beck sparkede på mål efter lidt klumpspil i feltet. Bolden sejlede i kassen til 6-0, og sekundet efter fløjtede dommer Frida Klarlund forestillingen af.

Sejren betyder, at Brøndby fortsat har to point op til HB Køge på førstepladsen med to runder igen af turneringen. De to hold mødes i sidste spillerunde i Køge den 5. juni.