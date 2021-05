Borgmester jubler over mesterskab: En fantastisk dag for hele Vestegnen Foto: Robert Hendel

Borgmesteren i Brøndby mener, at de personer, som fejrede Brøndby IF's dansk mesterskab har fortjent det. Han håber dog, at de festglade Brøndby-fans oven på festlighederne vil lade sig teste for covid-19. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby-Borgmester Kent Magelund (S) glæder sig over, at det er lykkedes Brøndby at få brudt 16 års mesterskabstørke. Det er godt, at vi igen bliver kendt for andet end høje smittetal, siger han og opfordrer folk til at blive testet efter guldfesten

Af Robert Hendel