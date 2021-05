Bliv klar til sommerens EM-slutrunde

SPONSORERET INDHOLD: Europamesterskaberne i fodbold banker på døren. Om mindre end en måned går det løs, når Tyrkiet og Italien spiller den første kamp i Rom den 11 juni. Danmark er i år endnu engang kvalificeret, hvor vi endda vil spille alle tre gruppekampe på den danske hjemmebane i Parken.

Europamesterskaberne i fodbold banker på døren. Om mindre end en måned går det løs, når Tyrkiet og Italien spiller den første kamp i Rom den 11 juni. Danmark er i år endnu engang kvalificeret, hvor vi endda vil spille alle tre gruppekampe på den danske hjemmebane i Parken. Her skal Eriksen, Schmeichel, Kjær og alle de andre at forsøge at spille sig videre til knockout-fasen, og ultimativt forsøge at gentage triumfen fra 1992. Her er hvad du skal have styr på inden kampene begynder.

Hvornår spilles kampene?

Åbningskampen spilles den 11. juni, finalen den 11. juli. Derimellem venter dog mange store og seværdige kampe i både gruppespillet såvel som i den efterfølgende knockout-fase. Foruden de danske kampe mod Rusland, Belgien og Finland, venter også store opgør som England mod Kroatien, Frankrig mod Tyskland, Spanien mod Polen og de forsvarende portugisiske europamestre mod de forsvarende verdensmestre Frankrig. Alle datoer og kamptidspunkter kan findes her: kampprogram EM. Her kan du også se på hvilke kanaler og streamingtjenester de mange kampe bliver vist, og allerede nu sætte kryds i kalenderen på de dage hvor Danmark spiller, så du ikke risikerer at gå glip af kampene.

Varm op med de bedste kampe fra fortiden

2-0 sejren over tyskerne i EM-finalen 1992, 6-1 sejren over Uruguay ved VM i Mexico 1986, 2-0 sejren over Argentina i King Fahd Cup-finalen i 1995 og 3-2 sejren over Brasilien ved VM i 1998. Det danske landshold har siden 80´erne leveret mange store og mindeværdige sejre, som bestemt er et gensyn værd. Hvilken bedre anledning end et slutrunde er der til at gense disse? Der er næppe nogen. Heldigvis ligger mange af disse kampe i både fuld udgave og mindre sammendrag rundt omkring på internettet, så du kan genopleve de gamle triumfer med Laudrup, Schmeichel, Simonsen, Olsen og Faxe.

På med klaphatten

Fodbold og sport generelt er meget traditionspræget, hvor det ofte kræver den helt rigtige forberedelse at skabe den bedst mulige stemning. Med sig til en dansk slutrunde hører det sig også til, at du foruden den obligatoriske dannebrogstrøje med Laudrup, Eriksen eller Simonsen, også ifører dog en klaphat og rød-hvid maling. Dertil skal menuen på kampdagen være i orden. Røde pølser på grillen, en kold øl både før, under og efter kampen, og så selvfølgeligt en masse snacks undervejs. Herefter er det bare at inviterer venner og veninder over på hygge og bold – og wupti, pludseligt har du det bedste setup til en fantastisk hyggeaften med god underholdning.