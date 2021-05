Blev danske uden at trykke hånd

Borgmester Kent Magelund sammen med Kuni, Nathinee, Dino som er tre af de 18 nye danske statsborgere, der netop har deltaget i en Grundlovsceremoni på Brøndby Rådhus. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. 18 borgere i Brøndby fik i sidste uge opfyldt ønsket om dansk statsborgerskab. På grund af corona-restriktionerne foregik ceremonien dog uden de meget omtalte håndtryk

Af Robert Hendel

18 borgere i Brøndby kunne i sidste uge fejre, at de har fået dansk pas.

Onsdag den 19. maj indbød kommunen til Grundlovsceremoni i kommunalbestyrelsessalen på rådhuset. Grundlovsceremonien er beviset på, at anstrengelserne for at blive dansk statsborger har båret frugt.

– Jeg ved, at kravene til at blive dansk statsborger er mange. Og det, at I er her i dag, er beviset på, at I endelig er nået i mål. Det er da værd at fejre, sagde borgmester Kent Magelund (S) i sin tale til de 18 borgere fra Brøndby, der nu kan kalde sig danske statsborgere.

Arrangementet blev afholdt ad to omgange for at overholde myndighedernes anvisninger. Af samme årsag blev der heller ikke givet hånd. Normalt er håndtrykket en central del af grundlovsceremonien, men på grund af coronasituationen er det lovbestemte håndtryk midlertidigt sparket til hjørne.

Det betød, at der blev hilst på adskillige andre måder, inden de nye danske statsborgere skrev under på erklæringen om, at de vil respektere de danske værdier, overholde grundloven og leve efter de danske retsprincipper.

– Det jeg så godt kan lide ved Grundloven er, at den både tager hensyn til det enkelte menneskes rettigheder og pligter og til et forpligtende fællesskab. Et fællesskab, der er der til at hjælpe dem, der ikke selv kan. Det har vi set, har været usædvanligt vigtigt i en tid, som den vi er i lige nu, hvor corona har begrænset vores frihed, sagde Kent Magelund i forbindelse med underskrivelsen af erklæringen.