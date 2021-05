Biblioteker åbner igen: Sådan låner du bøger uden coronapas

Bibliotekerne i Brøndby slår atter dørene op for borgerne. Vil du indenfor kræver det dog et coronapas. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Bibliotekerne i Brøndby har åbent for besøg, hvis du kan fremvise et gyldigt coronapas. Det er dog også muligt at låne bøger uden, hvis du benytter dig af ’Bestil & Hent’-løsningen

Af Robert Hendel

Det er atter muligt at besøge bibliotekerne i Brøndby.

For at komme ind på biblioteket kræver det for personer over 15 år et gyldigt coronapas, der viser en negativ test, der maksimalt er 72 timer gammel, et bevis på vaccination mod Covid-19 eller en positivt testresultat, der er mellem 14 og 180 dage gammelt. Udover coronapas skal du vise id for at blive lukket ind.

Udover coronapas gælder de almindelige retningslinjer for brug af mundbind, afspritning og afstand. Med coronapasset i hånden er det muligt at bruge bibliotekets faciliteter, eksempelvis studierum. Har du ikke et gyldigt coronapas, kan du stadigvæk låne og aflevere bøger via tilbuddet ’Bestil & Hent’, hvor betjeningen sker gennem en dør i bibliotekets åbningstid.

Har du lån, der skulle have været afleveret i lukkeperioden, skal disse afleveres senest 31. maj, hvis du vil undgå biblioteksbøder. Fra og med 1. juni kommer der nemlig atter gebyrer på for sent afleverede materialer.