Belønnet for fem årtiers flid: Kæmpe anerkendelse til volleyball-formand

Steen Spangen, der er formand for Brøndby Volleyball Klub, er blevet tildelt Volleyball Danmarks ærestegn for mere end 50 års arbejde inden for sporten. Foto: Robert Hendel

SPORT. Formanden for Brøndby Volleyball Klub, Steen Spangen, er blevet tildelt Volleyball Danmarks ærestegn for mere end 50 års arbejde inden for sporten

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klub har en dedikeret formand. Det har de også lagt mærke til i det danske volleyballforbund.

I forbindelse med Volleyball Danmarks Repræsentantskabsmøde blev Steen Spangen tildelt Volleyball Danmarks ærestegn for sit arbejde med volleyball i mere end fem årtier.

Her blev formanden for Brøndby Volleyball Klub især rost for sit arbejde med at bygge en sund klub op for både ungdom, bredde og elite.

– Måske er det de mange mesterskaber, titler og medaljer til dameholdet der skinner mest, men det skal ikke blænde for, at du også med fuldt engagement træner ungdom på forskellige niveauer og derudover har været formand i Brøndby Volleyball Klub i mere end en menneskealder, lød det fra bestyrelsesformand i Volleyball Danmark, Mads Olsen, da ærestegnet blev overrakt.

Formanden for Volleyballforbundet lagde også vægt på, at Steen Spangen ikke kun er formand, men også er med på gulvet, når der skal laves noget af det frivillige arbejde, der skal til for at skaffe økonomi til at spille volleyball.

– Du er også altid til stede, når Volleyball Danmark holder møder og du deltager på bedste vis i den demokratiske meningsudveksling, der bør gå forud for enhver vigtig beslutning. Af disse grunde er du både en kendt og respekteret lederskikkelse inden for vores verden, sagde Mads Olsen om Steen Spangen.

At formanden for Brøndby Volleyball Klub nyder respekt i sporten, er svært at overse. På Volleyball Danmarks facebookside har mere end 80 personer tilkendegivet, at der er tale om en yderst fortjent hyldest til Steen Spangen.

Ifølge formanden for Volleyball Danmark er det svært at sætte ord på, hvilken betydning Steen Spangen har haft for volleyballsporten i Danmark. Mads Olsen forsøgte sig dog alligevel ved uddelingen af ærestegnet:

– Det kan føles næsten som en fornærmelse at beskrive så mange år i volleyballs tjeneste med så få ord, men budskabet bliver ikke vigtigere eller vægtigere, fordi fortællingen bliver længere. Din historie er en flot historie om frivillighedens betydning i Danmark.