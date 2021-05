Bedre velfærd uden at øge skatten

Debat.

Af Dan Kornbek Christiansen (K) Spidskandidat til kommunalvalget og medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup

Socialdemokratiet flirter åbenlyst med tanken om at sætte skatten op for borgerne i Glostrup, hvis de får flertal efter kommunavalget til november. Det fremgår af talen den 1. maj og jeg synes det er en alt for let løsning, efter mange års kommunale besparelser.

Den politiske opgave bør tværtimod være at finde løsninger så vi kan holde skatten på det nuværende niveau samtidig med at vi får bedre velfærd og mere gang i Glostrup. Konservative har mange forslag til, hvordan vi kan bruge borgernes penge smartere og klogere end flertallet i kommunen gør i dag.

Det kan vi gøre ved at tænke i sammenhænge og f.eks. nedbringe sygefraværet på Glostrup Skole ved at skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel for lærerne, hvilket giver bedre undervisning for eleverne samtidig med at vi sparer penge på vikartimer.

Når det gælder Glostrup Skole så har A, V og DF sparet så meget at bl.a. lejerskolerne og introturene nu er væk, ligesom fransk ikke længere tilbydes som sprogfag. På ældreområdet har det samme flertal valgt at spare klippekortet væk, som ellers var med til at forsøde livet for de ældre. Det har efter min mening fjernet en del af trivslen og glæden både for de unge og for de ældre i Glostrup..

Vi konservative vil gå en anden vej, når det gælder om at udvikle og forbedre vores kommunale tilbud. Jeg synes vi skal starte med at genoverveje vores kommunale tilbud, aktiviteter og ydelser for at se, hvad det er borgerne samt idræts-, kultur- og erhvervslivet har brug for og samtidig undersøge om det kan gøres på en smartere og bedre måde end vi gør i dag. Løsningen er ikke nødvendigvis flere penge.

Kommunernes Landsforening har ved flere lejligheder påpeget at især Glostrup har et stort potentiale for at gøre det bedre, når det gælder om at drive en kommune. Jeg er sikker på, at der er meget inspiration at hente i KL’s analyser og isteder for at trække skattekortet. Lad os nu prøve, det skylder vi hinanden.

Øvelsen er jo ikke anderledes end når vi hjemme privat gennemgår posterne på vores budgetkonto og sørger for at skabe balance imellem det vi tjener og de udgifter vi har. Det beyder også, at vi skal se på om det nu også er det rigtige vi bruger borgernes penge på.

Derfor har det konservative oplæg til kommunalvalget et stærkt fokus på, hvordan vi kan anvende skattepengene klogere og mere effektivt. Der er ingen tvivl om, at vi fremover skal kunne tilbyde bedre forhold for vores ældre, ligesom vi har en ambition om, at Glostrup bør udvikle sig til den bedste børne- og ungekommune på hele Vestegnen. Jeg mener vi skal sikre børnene og de unges plads i byen – for en by, hvor der er god plads til børn og unge er også en by, hvor der er god plads til os alle.