Atletikklub udsmykker stadion

Der kommer lidt mere farve på væggene her på Glostrup Stadion. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Atletikklub vil på lørdag udsmykke Glostrup Stadion og samtidig holde en atletikkonkurrence

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Stadion bliver lidt kønnere i weekenden, hvor GIC Atletik & Motion i samarbejde med Glostrup Kommune inviterer frivillige til at hjælpe med at udsmykke stadion både indendørs og udendørs. Det foregår lørdag den 15. maj mellem klokken 10 og 15.

Der starter et udsmykningshold klokken 10 og et nyt hold klokken 12.30. Atletikklubben håber selvfølgelig, at mange lokale vil dukke op og være med til at sætte et præg på stadion, men på grund af corona-restriktionerne er der højest plads til 50 personer på hvert hold. Man er velkommen til at komme droppende i løbet af dagen og deltage i arbejdet, hvis der altså er plads på holdet.

– Det er to af vore dygtige lokale kunstnere, Katja Engel fra Engel & Forchhammer og Charlotte fra Papero.dk, der inspirerer og hjælper dig med at få styr på dit kunstværk, fortæller Sven-Erik Dreisig fra klubben.

Samtidig med udsmykningen afholder klubben også en atletikkonkurrence med en tre-kamp. Her dystes i 100 meter løb, kuglestød og længdespring. Alle deltagere i atletikkonkurrencen får en præmie og er med i lodtrækningen om to gavekort til Klatreskoven.