Aldi rykker over på den anden side af vejen

Den nedbrændte bygning blev i sidste uge overdraget til den nye ejer, Innovater. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I to år har den er-hvervsbygning på Nygårds Plads, der tidligere husede Netto og en række andre butikker, stået delvist tom. Nu bliver den snart erstattet af en topmoderne bu- tiksbygning, som Aldi flytter ind i senere i år

Af Robert Hendel

Om et halv år er de gamle, nedbrændte erhvervslokaler på Nygårds Plads 1A-1H ved Brøndbyøster Station erstattet af en splinterny dagligvarebutik.

Brøndby Boligselskab har solgt grunden til ejendomsudviklingsfirmaet Innovater, der vil opføre en ny bygning, som Aldi rykker ind i sidst på året. Den nye butik kommer nemlig til at erstatte den nuværende på på Turpinssvinget.

– Hvis vi skulle lave noget nyt selv, ville det koste afdelingen og dermed beboerne en masse penge. Så meldte Innovater sig på banen, og dem har vi haft nogle gode, lange snakke med, inden det blev taget op i blandt andet boligafdelingen, og alle ser det som en god ide, siger Michael Buch-Barnes, der er organisationsformand i Brøndby Boligselskab.

Den nye butik bliver bygget med respekt for områdets arkitektoniske udtryk, og den holder sig inden for de eksisterende rammer af lokalplanen. Derfor kan arbejdet med at rive den gamle bygning ned gå i gang hurtigst muligt.

– Vi har bygget mange dagligvarebutikker før, så vi ved nogenlunde, hvordan det skal gøres. Formentlig kan butikken rykke ind i november 2021, fortæller Pierre Klausen, udviklingschef hos Innovater, der er bygherre på projektet.

Byggetilladelsen til det nye byggeri omfatter 1240 kvadratmeter bygning og 90 kvadratmeter overdækket areal. Foran butikken bliver der anlagt cirka 60 parkeringspladser.

– Vi kommer med branchens bredeste p-båse på 2.80 meter, som er den standard, vi arbejder med. Normalt er standarden mellem 2.30 og 2.60, så der bliver god plads, fortæller udviklingschef i Aldi, Leon Kristiansen.

Den gamle butik på Turpinssvinget fortsætter med at være i drift, indtil den nye butik står klar.

– Var vi blevet derover, ville vi have haft en nedeperiode, hvis vi skulle bygge om. Det får vi ikke nu, da vi kan lukke den gamle butik, så snart den nye åbner, siger Leon Kristiansen, der også afslører, at Aldi pønser på at åbne flere nye butikker, ikke bare i Brøndby, men i hele hovedstadsområdet i de kommende år.