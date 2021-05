3 ting du skal huske når du udvider din virksomhed til udlandet

SPONSORERET INDHOLD: Når du skal ekspandere, så er udenlandske lande en oplagt mulighed for at sprede din virksomheds produkter og services ud til andre lande. På den måde kan du vækste din forretning på en god og sund måde.

Dog er der et par ting man gerne må have in mente når du man udvider til andre lande. Dette kan eksempelvis være oversættelse af ens hjemmeside, dokumenter og andet indhold som folk kommer til at se. Derudover kan det også være i forhold til normer og forventninger, som kan ændre sig markant fra land til land grundet kulturelle forskelle.

1) Få oversat din hjemmeside og tilhørende dokumenter

Hvis du eksempelvis vil udvide til Tyskland, så er det vigtigt at du får din hjemmeside oversat således at den passer til det tyske marked. Heriblandt er det rigtigt at oversætte således at teksten står grammatisk korrekt, samt indholdsmæssigt stadig giver det samme udfald som man originalt havde hensigt til at vise.

Hvis du har en masse dokumenter på dit website som fx PDF-dokumenter, så er det også en rigtig god idé, at disse oversættes således, at man ikke går ind på et tysk website og åbner danske dokumenter.

Oversættelsen som helhed skal sikre at du stadigvæk bevarer et godt førstehåndsindtryk og kan ramme den udenlandske målgruppe korrekt.

Når du skal oversætte dit website, så er det en god idé at hive fat i et professionelt oversættelsesbureau som Alphatrad, så de kan hjælpe dig videre.

2) Undersøg om der er nogle betydningsfulde kulturelle forskelle

I næsten alle lande vil der være markante kulturelle forskelle som vil have stor betydning for dig og din forretning, hvis du ikke har dem in mente. Hvis du arbejder indenfor madvarer, så kan det fx være i forhold til folks madvaner og kostpræferencer indenfor et givent område.

Køer er eksempelvis hellige i Indien og derfor vil du sandsynligvis ikke komme langt med din typiske burger restaurant uden at lave markante ændringer i menuen. En anden pointe er at nogle lande som Vietnam allerede har en masse billigt fast food på gaderne, hvilket gør at store fast food kæder generelt ikke har klaret det særlig godt i Vietnam, da de bliver udkonkurreret af de eksisterende mad-muligheder.

3) Undersøg den eksisterende konkurrence

Inden at du bevæger dig ind i et andet land, så er det altid en god idé at orientere dig om det nuværende marked. På den måde kan du se hvad eksisterende konkurrenter fokuserer på for at få en fornemmelse på hvad markedet responderer rigtig godt på.

Eksempelvis kan det være at de reagerer bedre på en type overskrift end en anden. I nogle lande reagerer folk bedre på store farverige overskrifter modsat andre lande hvor man vil have overskrifterne til stå med lidt mere passive farver og skriftstørrelse.