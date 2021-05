16 års mesterskabstørke er forbi: Guldet kom hjem til Brøndby igen

Brøndby IF er atter Danmarks bedste fodboldhold efter 16 års mesterskabstørke. Foto: Robert Hendel

SPORT. Fansene festede igennem, da Brøndby IF for første gang i 16 år vandt det danske mesterskab i fodbold. Fanklubben lavede inden kampen omsætningsrekord, hvor der blandt andet blev langet mere end 2400 liter fadøl over disken

Af Robert Hendel

Jubelbrølet var ikke til at tage fejl af, da dommer Jakob Kehlet havde givet sin fløjte et sidste blæs på Brøndby Stadion mandag eftermiddag.

Med slutfløjtet kunne Brøndby IF for første gang i 16 år kalde sig Danmarks bedste, og det var muligvis den forløsning, der fik tusindvis af fans at invadere banen i vild jubel efter kampen. Fansene kom dog tilbage på deres pladser på tribunen, hvor de kunne hylde deres helte, som havde gjort det, ikke ret mange havde troet på før sæsonen.

Kort før sidste spillerunde var troen på guld så stor, at tusindvis af Brøndby-fans valfartede til området omkring stadion, også selvom en stor del af dem ikke havde adgang til kampen, der kunne sende guldet hjem til Brøndby.

Tre timer inden kampen havde en gruppe fans arrangeret en march fra Brøndbyøster Station til Brøndby Stadion. Det kunne lade sig gøre, fordi den var anmeldt som en demonstration, og dermed var marchen fritaget for forsamlingsforbuddet.

– Vigtigheden af kampen skal kunne ses, høres og mærkes gennem hele turen, så vi er klar til at hjælpe spillerne frem til mesterskabet, lød det i opfordringen til at deltage i marchen.

Og høres kunne de tusindvis af Brøndby-fans, der marcherede fra stationen og via Højstens Boulevard og Park Allé, mens flere gulklædte fodboldfans løbende stødte til på ruten med både flag og fyrværkeri.

Hele området omkring Brøndby Stadion var spækket med folk klædt i gult. Fanklubbens tilholdssted Hytten var ingen undtagelse, og her var der godt gang i fadølshanerne.

Ifølge Brøndby Support blev det til en rekordstor omsætning, hvor der blandt andet blev skænket 2.400 liter øl ud til tørstige fans, der kom for at varme op til den guldfest, de færreste formentlig havde forestillet sig at skulle være med til, da sæsonen begyndte i midten af september 2020.

De fleste huskede formentlig, hvordan Brøndby snublede på målstregen for tre år siden, da vestegnsklubben smed en tomålsføring over styr i de døende minutter i Horsens i næstsidste spillerunde. Den kamp har de måttet høre for lige siden – indtil mandag den 24. maj 2021.

Klubben og dens fans har drømt om, at guldet kom hjem, som det gjorde i 2005. Den drøm blev til virkelighed i 2021, og det blev flere steder i området fejret til langt ud på natten.