1 mio. for nogle sten … ?

Debat.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk

I Vallensbæk og fire andre kommuner på Vestegnen skal der i forbindelse med Vestegnens Kulturuge opsættes i alt fem sten. Stenene skal symbolisere vandreblokke fra istiden og for Vallensbæks vedkommende er der tale om en sten med blå maling på, der skal placeres cirka halvvejs nede af Vallensbæk Havnevej.

Kunstværket koster ca. 800.000 kr.

Lad mig sige det meget klart. I Dansk Folkeparti er vi IKKE med på at betale næsten 1 million kroner for nogle sten. Vi er superglade for Tilde og de andre trolde, som var en del af Vestegnens Kulturuge for fire år siden. Det har virkeligt været fantastisk at se, hvordan borgerne på Vestegnen har taget imod troldene og hvor stor glæde ungerne har at gå på troldejagt. Her er virkelig et eksempel til efterfølgelse på, hvordan god kunst kan gøre en forskel.

Men nogle betonsten med maling….? Der står vi altså helt af i Dansk Folkeparti. Det er simpelthen ikke rimeligt at lade skatteborgerne betale 1 million kroner for nogle sten.

Lad os da hellere få en ny trold til Vallensbæk. Gerne på Havnevejen. Det tror jeg vil vække større begejstring en sten med blå maling.