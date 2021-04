Vi vil bevare grønt område

DEBAT.

Af Søren Wiborg (S), Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk

Kommunalplanen for Vallensbæk er endeligt vedtaget med et snævert flertal på otte konservative mod syv fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

For Socialdemokratiet var det afgørende punkt for at stemme for kommuneplanen, at området mellem Vallensbækvej og Holbækmotorvejen forbliver et grønt område uden byggemuligheder.

Vi havde derfor fremsat en ændringsforslag til punktet, som ville fjerne den mulighed for at giver borgerne i området ro på udsigten til byggekraner, nyt erhvervsbyggeri på grunden og ikke mindst fjernelse af et stort grønt og rekreativt område.

Den konservative flertalsgruppe vil ikke fjerne den mulighed ”af hensyn til fremtiden”. De bedyrede dog, at de ikke har ”aktuelle” planer om byggeri. Derfor er det meget overraskende, at de ikke så muligheden i at få et stort flertal bag kommuneplanen, men valgte at stemme den igennem med den absolut mindste margin.