Vi skaber lokalsamfundet

DEBAT.

Af Henning Christensen, Formand Dansk Folkeparti Glostrup

En af de væsentligste ting, vi har lært af denne corona krise, er at værdsætte fællesskabet.

Det er ikke alene vigtigt i forhold til familie og venner, det er også den drivkraft der er med til at skabe vort liv og vort lokalsamfund.

Her har også Glostrup altid været en by med et rigt og aktivt foreningsliv og et godt lokalt handelsliv. Sådan skal Glostrup være igen.

Nu lukkes der gradvist op og det giver os mulighed for at bruge byen. Men endnu vigtigere, det giver os mulighed for at skabe liv, puls og fællesskab. Det er nemlig levende mennesker der skaber byen.

Vi har vist sammenhold under hele denne krise. Det er et aktivt sammenhold, der skal være med til at forme vort liv og skabe fremtiden.