Vi kan ikke være støjen på Roskildevej bekendt

Debat

Af Annette Reckendorph Formand for SF i Brøndby og kandidat til kommnalvalget i 2021

I sidste uges folkeblad svarer Kent Max Magelund (S), borgmester, at jeg skal dømme ham og socialdemokraterne på deres handlinger. Det vil jeg meget gerne. Desværre har borgmesteren og socialdemokraterne ikke handlet på det jeg i forrige uge skrev om.

Borgmesteren skriver meget om motorveje, det er også et rigtigt vigtigt område for støjbekæmpelse – jeg skrev bare ikke om motorvejene, men om Roskildevej, lige op og ned af et af vores store beboelsesområder, Brøndby Nord.

Borgmesteren skriver at kommunalbestyrelsen har mulighed for at ”nedsætte hastigheden på vores veje, lægge stødabsorberende asfalt, hjælpe folk med gode råd omkring deres vinduer i deres huse og meget andet”.

Det jeg efterlyser, er en nedsættelse af hastigheden på Roskildevej fra de 70 km/t, ved Brøndby Nord. Det er en win/ win situation. Vi forbedrer Brøndby Nord borgerens helbred mv. og sparer sundhedsomkostninger.

En nedsættelse af hastigheden der i modsætning til borgmesterens regnestykke om motorveje, kun vil koste nogle skilte til erstatning for dem der allerede er der. En nedsættelse af hastigheden koster ikke 100 mio.

Jeg vil derimod gerne kæmpe sammen med dig om at få støjen fra motorvejen ned. Det er også meget vigtigt. Men det jeg foreslår, kan gøres meget nemt, som du selv siger. Så skal vi dømme dig og socialdemokraterne på jeres handlinger, så kan vi godt gøre det. Du siger I kan gøre det jeg efterlyser, og I har ikke gjort det.

Det kan vi ikke være bekendt.