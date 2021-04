Vi har kæmpet i de seneste år for at få støjen ned i Brøndby

Brøndby-borgmester Kent Magelund (S). Arkivfoto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Kent Max Magelund (S), Borgmester i Brøndby Kommune

Hvorfor har Socialdemokraterne bare siddet med hænderne i skødet, spurgte Annette Reckendorph i sidste uges udgave af Folkebladet.

Jeg har – både alene og sammen med flere Vestegnsborgmestre – kæmpet de sidste to og et halvt år for at få reduceret støjen fra især motorvejene. Den rammer alle vores borgeres livskvalitet, giver flere kræft, stopper al vores byudvikling, da vi ikke kan bygge flere steder på grund af for meget trafikstøj. Den må maksimalt være 58 decibel – og vi i Brøndby ligger højt over flere steder i kommunen.

Jeg har været til to møder med to forskellige transportministre og Trafikudvalget på Christiansborg de seneste år og sendt breve sammen med andre borgmestre til Borgen.

Det har været meget op ad bakke. Som kommune kan vi nedsætte hastigheden på vores veje, lægge stødabsorberende asfalt, hjælpe folk med gode råd omkring andre vinduer i deres huse og meget andet.

Det er vores pligt, og jeg/vi mener, at det er staten, der skal finansiere støjværn, især omkring vores tre motorveje, der krydser Brøndby, og som er statens område.

Men det er selvfølgelig dyrt. Et støjværn, som er en meter bredt og tre og en halv meter højt koster 10.000 kr. Det kan du gange det op med de mange kilometer, der er rundt om Brøndby. Det ville koste kommunen over 100 millioner kroner, og så ville vi ikke have noget anlægsbudget det år.

Undertegnede har senest sendt et brev til ministeren for et par måneder siden op til infrastrukturoplægget – og arbejdet har endelig båret frugt.

Der er i Regeringens udspul afsat tre milliarder til støjbekæmpelse fra regeringen, som også kommer Vestegnen til gode frem til 2035, så alt mit/vores samarbejde med vores socialdemokratiske ministre på Borgen har givet resultat.

Man kan vel næppe sige, at Socialdemokraterne har siddet med hænderne i skødet. Så du må meget gerne dømme os/mig på vores handlinger, Annette. Det ville da være dejligt og fuldt fortjent.