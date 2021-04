Venstre: Mere plads på Nordvang

De gamle gymnastiksale på Nordvangskolen skal rives ned, mener Venstre. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Venstre går til årets budgetforhandlinger med et krav om 10 til 12 nye klasselokaler på Nordvangskolen, så der bliver plads til flere børn fra den østlige side af Ringvejen

Af Jesper Ernst Henriksen

Over den seneste måneder har debaten om indskrivningen til Glostrup Skole fyldt rigtig meget.

En stor gruppe forældre, der havde ønsket at få deres børn på Nordvangskolen, fordi det var den nærmeste skole med den bedste skolevej, har i stedet fået plads på Vestervang.

Udfordringerne med indskrivningen er komplekse, men basalt set handler det om, at kapaciteten på skolerne og hvor børnene bor, ikke længere matcher.

– Som jeg har fortalt før, så boede min mor med tre søskende i en lejlighed i Vestervangskvarteret. I dag bor der ikke så mange børn i de lejligheder, men mange børn i de nye områder i Hvissinge og det centrale Glostrup. Det presse Skovvangskolen og Nordvangskolen på kapaciteten. Det har haft den uheldige konsekvens, at det ikke i tilstrækkelig grad er fysisk muligt at opfylde forældrenes ønsker om det naturlige skolevalg ved indskrivningen i 0. klasse. Vi skal tilpasse klasselokalerne til der hvor børnene bor, så børn fx ikke skal passere en eller flere skoler for at komme til en skole, hvor der er ledige pladser, forklarer Piet Papageorge, gruppeformand for Venstre.

Venstre har derfor hevet en plan frem fra skuffen, som de mener kan løse problemet. De vil rive de gamle gymnastiksale på Nordvangskolen ned og erstatte dem med 10 til 12 nye klasselokaler. Hvis det lyder bekendt, så er det fordi, planerne også var en del af budgettet frem til 2019. her blev planerne droppet for at finansiere ombygninger på skolerne og udbygning på Ejbyskolen, så der er plads til cirka 30 klasser yderligere på Glostrup Skole.

Forventningen er, at de nye klasselokaler vil koste cirka 35 til 40 millioner kroner. Det vil kunne lade sig gøre at bruge de penge allerede næste år, hvor Glostrup Kommune forventer nogle ekstraordinære skatteindtægter på 100 millioner kroner. Venstre vil gå til de kommende budgetforhandlinger med krav om, at nogle af de 100 millioner kroner bliver brugt på de nye klasselokaler.

– Det er en engangsindtægt, så vi kan ikke bruge pengene på flere pædagoger eller hjemmehjælpere. Der er sikkert mange, der har tanker om de 100 millioner kroner. I Venstre synes vi, skolen er vigtigst. Der har været meget debat om indskrivningen, så jeg har svært ved at se, hvorfor de andre politiske partier skulle være uenige, siger Piet Papageorge.

Planerne vil ikke ændre noget for de børn, der startede i SFO tirsdag i sidste uge, men allerede fra næste år kan det have betydning, selvom lokalerne ikke er færdige.

– I og med Ejbyskolen udbygges, så kommer der ikke elever fra Ejby til Nordvang, så der opstår et ledigt lokale om året, fordi nogle elever går ud, men der kommer ikke nye ind nedefra. Så mens man venter på, at Nordvang bliver udbygget med de nye lokaler, kan man stadig optage ekstra klasser, siger Piet Papageorge.