Varmepumper på grøn strøm må være bedst

Debat.

Af Nicolai Ringkjær Skafte (R) Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

Den 7. april skriver Lene Abro i Folkebladet, at “Fjernvarme er samfundsmæssigt og klimamæssigt et bedre valg [end varmepumper], og også økonomisk fornuftigt med de løsninger Forsyningen har i støbeskeen.” Jeg er meget nysgerrig på, hvordan Lene Abro kommer frem til den konklusion?

For det første undrer det mig, hvis det ikke samfundsøkonomisk kræver mange flere penge at udbygge fjernvarmenettet, sammenlignet med de tilskud, som staten giver private til opsætning af varmepumper.

For det andet vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved de klimamæssige aspekter ved fjernvarmen. Generelt er fjernvarmen naturligvis blevet meget grønnere i dag, end da man brugte kul og gas, men at afbrænding af affald (som vi gør på Vestforbrændingen i Glostrup) skulle være mere klimavenligt end at bruge den grønne strøm fra vores vindmøller og solceller til varmepumper, har jeg svært ved at forstå. Andelen af vedvarende energi i elforbruget udgjorde 80% i 2020 og er fortsat stigende.

Endelig glæder jeg mig til at høre mere om, hvilke løsninger, Forsyningen har i støbeskeen. Det ville være positivt, hvis der er planer om at integrere store varmepumpesystemer i det eksisterende fjernvarmeanlæg, så vi kan kombinere to teknologier, som Danmark er verdenskendt for – fjernvarme og grøn strøm. På den måde kunne vi bruge sol- og vindenergi til at generere strøm og varme, der kunne komme ud til de private husstande via det eksisterende net.