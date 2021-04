VAR stjal opmærksomheden i derby-opgør

Brøndby-keeper Marvin Schwäbe pillede et straffespark i weekendens derby, men de blå-gule måtte alligevel indkassere et nederlag i weekendens derby mod FC København, hvor VAR endnu engang kom i fokus. Foto: Robert Hendel

Brøndby-keeper Marvin Schwäbe pillede et straffespark i weekendens derby, men de blå-gule måtte alligevel indkassere et nederlag i weekendens derby mod FC København, hvor VAR endnu engang kom i fokus. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby tabte for første gang siden 1. december 2019 en Superligakamp til FC København. Det var dog VAR, der endnu engang kom i fokus efter kampen

Af Robert Hendel

Brøndby IF måtte for første gang i denne sæson se FC København snuppe alle tre point i et derby.

Den tidligere Brøndby-anfører Kamil Wilczek åbnede scoringen 10 minutter før pausen, da han sendte et indlæg fra Victor Kristiansen i mål top op ad den ene stolpe.

Fra anden halvlegs start pressede Brøndby på for en udligning, og efter 24 minutters spil lykkedes det Mikael Uhre at få udlignet.

Kort før tid fik FC København dog tilkendt et straffespark, efter at dommer Michael Tykgaard havde genset situationen på VAR-skærmen. Straffesparket tog Kamil Wilzcek sig af, og Marvin Schwäbe fik i første omgang afværget den store chance, men Mohamed Daramy fulgte hurtigt op og sendte returbolden i mål.

Den scoring burde muligvis have været underkendt, for tv-billederne viser, at målscoreren til 2-1 står i feltet i det øjeblik, Kamil Wilczek sparker. Ifølge Fodboldloven skulle der derfor være fløjtet for enten frispark til Brøndby eller omspark. Målet fik dog lov til at stå, og sent inde i dommerens tillægstid var Kamil Wilczek endnu engang på pletten med scoringen til slutresultatet 3-1, da Brøndby satsede alt på en udligning.

Dermed går Brøndby fra banen i et derby som tabere for første gang siden 1. december 2019. De blå-gule ligger stadigvæk nummer to i Superligaen, men efter søndagens derby er afstanden til nummer et forøget, mens forspringet til FC København på tredjepladsen er skrumpet.

VAR atter i fokus

Nederlaget vakte naturligvis skuffelse i Brøndby-lejren. Brøndby-træner Niels Frederiksen havde efter udligningen på fornemmelsen, at de blå-gule ville nuppe alle tre point.

– Jeg synes, at vi spillede med overskud, og FCK’erne så lidt trætte og brugt ud. Men når vi spiller så lige kampe, som vi gør her, kan det være en enkelt eller to fejl, der gør, at der kommer en afgørelse, sagde han efter kampen.

Det var netop en opspilsfejl, der førte til et hjørnespark til gæsterne, og som endte med at give straffespark til allersidst i kampen. Netop det straffespark blev diskuteret heftigt efter kampen, og Niels Frederiksen undrer sig over, at VAR-vognen ikke fangede, at Mohamed Daray var løbet ind i feltet, inden Kamil Wilczek havde sparket til bolden.

– Så bliver man lidt i tvivl om, hvad de laver derude, men sådan er det. Nogle gange er VAR med dig, og andre gange er det imod dig, sagde Brøndby-træneren efter kampen og tilføjede:

– Sidste gang kan jeg huske, at FCK stod og peb over det. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare konstatere, at i dag var det imod os.

Ingen dialog

Brøndby-anfører Andreas Maxsø var ligesom sin træner forundret over, at scoringen til 2-1 blev godkendt.

– Det var meget mistænksomt, at han kunne være foran vores spillere så hurtigt, så det er klart, at man gerne vil have den tjekket igennem, men der var ikke rigtigt nogen dialog med Tykgaard i dag. Han afviste alt, desværre, lød anførerens vurdering af situationen.

Han mente, at det kostede Brøndby dyrt, at Michael Tykgaard ikke kiggede scoringen igennem på den lille skærm.

– Jeg går ud fra, at de har tjekket den igennem ude i VAR-bilen, men jeg ved ikke, om de ikke havde de rigtige billeder, eller hvad, for han var i hvert fald langt inde, sagde Andreas Maxsø efter kampen.

Noget kan tyde på, at det er det sidste, der var tilfældet. Ifølge fodbolddirektør I Brøndby IF, Carsten V. Jensen, kom tvivlen Mohamed Daramy til gode.

– De kan godt fornemme, at Daramy er først inde, men de kan ikke bevise det, fordi stregerne ikke er inde i billedet. Kameraet følger tilløbet og fjerner dermed muligheden for, at der kan dømmes VAR efterfølgende, sagde fodbolddirektøren.

Brøndby har ingen mulighed for at klage over situationen, men Carsten V. Jensen håber, at der fremover vil blive leveret billeder af hele straffesparksfeltet, når der skal sparkes straffespark.

– Vi kan ikke gøre noget, men det, der skal til, er, at det bliver gjort klart og tydeligt, hvad aftalen er, at tv-produktionen skal levere til VAR-vognen, konstaterede fodbolddirektøren efter kampen.