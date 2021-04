Vallensbæks klassekvotient er for høj

DEBAT.

Af Christian Skou Larsen (SF), Kløverbo 34, Vallensbæk Strand

Med 23,4 elever pr. klasse har Vallensbæk Kommune landets næsthøjeste klassekvotient. Et højt antal elever i klasserne går ud over eleverne – både hvad angår trivsel og faglighed. Siden 2009 har der været en massiv stigning i klassekvotienten, idet der i gennemsnit er kommet 3,3 flere elever ind pr. klasse i Vallensbæk Kommune. Det er simpelthen ikke godt nok.

Klassekvotienten er helt central i fortællingen om, hvordan elevernes hverdag ser ud. Jo flere børn, der er pr. lærer, desto mindre opmærksomhed er der til hver elev. Dette gælder hjælp til de faglige udfordringer, eleverne står over for, men det gælder også mængden af tid, læreren har til at tage sig af eleverne, hvis de har problemer af social karakter.

Er der en elev, der bliver mobbet, ikke passer ind socialt eller har problemer derhjemme? I så fald vil lærerne selvfølgelig gerne forsøge at tage sig af denne elev. Men det kan være umuligt at finde tid til den enkelte elev i de voksende klasser. Især de stille elever kan blive overset.

De høje klassekvotienter i Vallensbæk Kommune går dog ikke kun ud over eleverne. Lærerne rammes således utvivlsomt også af mængden af elever. Jo flere elever, der er i klassen, desto mere har lærerne at være opmærksom på. Desuden fører den øgede mængde af elever ligeledes til mere støj. Vi skylder lærerne at tage deres arbejdsvilkår alvorligt, så vi bør gøre, hvad vi kan for at undgå, at Vallensbæks skolelærere rammes af stress.

I Vallensbæk skal vi værne om vores borgere – store som små! Og hvis det lykkes SF af blive repræsenteret i Vallensbæks kommunalbestyrelse efter valget til efteråret, er de høje klassekvotienter uden tvivl noget, vi vil kæmpe hårdt for at ændre på.