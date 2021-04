Unges dobbeltmoral og hensynsløshed forhindrer genåbning

Debat.

Af Aroon Malik, Lucas og Mikkel Brøndbynord vej 271, 2 tv. Brøndbyøster

Unge har siden første nedlukning mistet fodfæstet, og siden da udviklet en kløft i ungdomskulturen præget af dobbeltmoral. Er det acceptabelt, at visse unge fester smittetallene i vejret, mens andre unges sociale liv og fremtid synker ned i et sort hul?

Man kan se det overalt i medierne. Vi unge under regering af “børnenes” statsminister bliver ofte portrætteret som de sande ofre for samfundsnedlukningerne. Vi bliver ofte brugt som et politisk våben for nye genåbningstiltag, og hvorfor ikke? Ensomheden blandt unge stiger som aldrig før, mens vi bliver sendt ind og ud af skolerne hurtigere end nogensinde.

Vinklen fra medierne er forståelig. Ungdommen er et tidspunkt i livet, hvor daglige sociale interaktioner bliver anset som et reelt behov. Denne essentielle del af unges liv er blevet frataget dem grundet pandemien. Dette har skabt ensomhed blandt primært de unge, men også andre aldersgrupper.

Men der er altid en bagside af medaljen. Selvom vi unge holder offerrollen i medierne, er det ikke helt lige til. Vi længes alle efter en normal hverdag igen, men vi er ikke alle lige gode til at bidrage til den fælles kamp mod pandemien.

For mange unge er tålmodigheden ved at løbe ud. Vi søger nu derfor tilbage mod sammenholdet i form af fester, på trods af statens retningslinjer.

Bag lukkede døre optræder vi ikke længere som mediernes stakkels englebørn, men som selve midtpunktet af smittespredningen. For mange mennesker samlet, alkohol og dumdristig hensynsløshed attribuerer alle til de høje smittetal, som i sidste ende underminerer vores egne håb om en tidlig genåbning og en fri sommer.

Denne stigende egoistiske adfærd, som bliver udvist af os unge, mener vi dog ikke udelukkende er vores skyld. Under de langvarige nedlukninger føles tiden som sat på pause for mange unge, og med brudte forhåbninger om snare genåbninger, kan vi ikke længere se lyset for enden af tunnellen.

Vi unge har brug for dette lys. Vi har brug for at medierne omtaler vores egoistiske adfærd i samme grad som vores lidelser under pandemien, og bruge dette som endnu et grundlag for en hurtigere genåbning med fokus på de unge.

Unges sult efter et socialt liv igen bliver ofte modtaget med forståelse, men vi må stoppe med den egoistiske tankegang med vores egen interesse i sinde. Vi kan godt feste og være sammen med venner, men det er alt sammen en midlertidig løsning som udskyder det endelige mål. Den eneste måde at få hverdagen tilbage igen, er ved at tage en bid at det sure æble, og vente.