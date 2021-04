Ungepanel: Stort ansvar går begge veje

Brøndby Kommune forsøger at målrette corona-kommunikationen til de unge ved at inddrage unge borgere i et ungepanel. To af dem er Mohammad Ali Khan og Frederik Larsen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. De unge er hårdt ramt af coronanedlukningerne, som går ud over det sociale liv. Alligevel er det vigtigt holde fast og respektere myndighedernes anvisninger, mener to af deltagerne i Brøndbys Kommunes ungepanel

Af Robert Hendel

Coronakrisen har gjort ondt på mange. For de unge i Brøndby Kommune betyder den akutelle situation, at de ikke kan se hinanden i skolen.

Egentlig havde de udsigt til at komme i skole lige efter påske, men op til ferien var incidenstallet i dele af kommunen nået et så højt niveau, at Styrelsen for Patientsikkerhed kom med et påbud om, at lukke skolerne ned frem til foreløb 12. april.

Nedlukningen af skolerne er uholdbar, og derfor vil Brøndby Kommune gerne komme smitten med coronavirus til livs, så hverdag kan blive normal igen. Et af kommunens tiltag er et ungepanel, som rådgiver kommunen om, hvordan den skal kommunikere i øjenhøjde med de unge.

– Kommunen består stort set kun af voksne, og vi bidrager med et ekstra perspektiv på situationen. Vi ved, hvordan folk i vores aldersgruppe tænker, fortæller Mohammad Ali Khan, der er en del af kommunens nye ungepanel, som består af seks lokale unge mellem 15 og 20 år.

Stort ansvar

En gang om måneden mødes panelet med blandt andre Brøndbys borgmester Kent Magelund (S). Her kommer de med konkrete råd til, hvordan kommunens coronaindsats bedst bliver målrettet de unge borgere.

– Vi føler, at han lytter og interesserer sig for det, vi byder ind med. Det kunne være en informationsvideo, hvor vi fortæller, at det ikke er sejt at gå imod myndighedernes restriktioner, fortæller Frederik Larsen, der ligesom Mohammad Ali Khan er en del af ungepanelet.

De to unge fyre føler, at det er et stort ansvar at blive taget med på råd i corona-bekæmpelsen. Dog forpligter rollen som talerør for de unge også den anden vej.

– Vores opgave er at fortælle folk om alvoren ved covid-19. Jeg har selv oplevet, at det hjalp at fortælle en kammerat, hvorfor det er vigtigt at overholde restriktionerne. Det er positivt, at vi også kan få indlydelse den vej, siger Frederik Larsen.

Den oplevelse deler Mohammad Ali Khan, og første skridt er netop at få folk til at overholde de midlertidige regler, som myndighederne har udstedt.

– Det er måske ikke alle, der går lige meget op i det. Der forsøger jeg at få dem til at tage covid-19 alvorligt. Det er der rigtig mange, der gør, men desværre er der også en del, der ikke taget situationen seriøst, siger Mohammad Ali Khan.

Engagerede elever

De to medlemmer af ungepanelet har tidligere engageret sig på elevniveau i kommunen. Derfor var det lige til, da deres lærere spurgte dem, om ikke ungepanelet var noget for dem.

– Jeg sagde hurtigt ja tak til det, for jeg synes, at det er godt at få de unges perspektiver med, så det ikke kun er dem, der sidder i på kommunens kontorer, der bliver hørt, siger Frederik Larsen, der til daglig går i 10. klasse på UCN i Brøndby.

Han oplever, at der er fuld opbakning hjemmefra og i skolen.

– Mine forældre er stolte over det. Når jeg taler om det, virker de meget interesserede. Det samme gør min lærer, der måske synes, at jeg er for engageret. Jeg har på fornemmelsen, at hun er mere stolt på mine vegne, end mine forældre er, siger den snart 17-årige skoleelev med et glimt i øjet.

Mohammad Ali Khan har også indtryk af, at forældre og lærere støtter ham i sit engagement i kommunens ungepanel. Selv er han dog mest glad for at blive hørt.

– Jeg synes, at det er meget spændende, især fordi vi får noget medindflydelse. Vi unge får lov til at rådgive borgmesteren og andre vigtige personer i kommunen, siger Mohammad Ali Khan, der går i 9. klasse på Brøndby Strand Skole.

Ifølge borgmesteren har de to drenge god grund til at være stolte.

– Jeg er imponeret over deres engagement. De er nogle af dem, der er hårdest ramt, fordi de ikke kan se deres kammerater. Alligevel udviser de et stort ansvar ved at hjælpe med at nå deres jævnaldrende medborgere, lyder de rosende ord fra borgmester Kent Magelund.

Hvorvidt ungepanelet fortsætter, når coronakrisen er slut, er endnu uvist. De unge paneldeltagere er dog ikke i tvivl om, at det er en god ide at lade det fortsætte. Ifølge Mohammad Ali Khan kan kommunen også drage nytte af ungepanelet i andre sammenhænge.

– Der bliver stadigvæk behov for et ungepanel, når der bliver åbnet igen. Som en del af målgruppen ved vi jo netop, hvordan kommunen skal håndtere de unge, lyder vurderingen fra Mohammad Ali Khan.