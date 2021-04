Telefonvenner bekæmper ensomhed

Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Ensomheden stiger under den langvarige corona-nedlukning. Derfor håber Ældre Sagen i Glostrup, at flere vil benytte deres tilbud om telefonvenner

Af Jesper Ernst Henriksen

Ensomhed er et stort problem i Danmark, og man regner med at tallet ligger mellem 300-400.000, med måske 700 relaterede dødsfald årligt. Det problem har corona-nedlukningerne forværret.

– Mange ældre har mistet kontakt til andre under corona, og de føler sig isolerede og alene. Og det ser ud til, at vi skal igennem sommeren, før alle i Danmark er blevet coronavaccinerede, siger Søren Brandis, formand for Ældre Sagen i Glostrup.

Foreningen opfordrer derfor endnu engang de ensomme ældre til at få sig en såkaldt telefonven. Man vil typisk tale i telefon med sin telefonven en eller to gange om ugen, og når det er den samme man taler med uge efter uge, vil man naturligvis komme til at kende hinanden bedre.

– Der er mange, som er ensomme, som ikke har lyst til eller magter at bevæge sig ud. Telefonvenner i Glostrup rækker ud til alle dem, som har brug for nogen at tale med. Og der er flere, end du tror. Telefonvenskaber får humøret til at stige og bidrager til glæde, grin og gode historier, siger Kirsten Østergaard, næstformand i Ældre Sagen Glostrup.

Er du interesseret i at få en telefonven, eller vil du være telefonven for en anden, kan du ringe til Kirsten Østergaard på telefon 40 19 99 44.