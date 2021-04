Tak til Torben Kragh

Debat

Af Søren Wiborg, Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Torben Kragh fra Amalieparken efterlyser i en kommentar tak for klagen indgivet til Planklagenævnet til de syv borgere i Vallensbæk, som var underskrivere af klagen. Jeg har tidligere udtrykt tak til de syv initiativtagere og underskrivere af klagen, og vil her atter kvitterer for jeres initiativ. Som Torben Kragh bemærker, så var der også et aktivt medlem af Socialdemokratiet blandt underskriverne, og det illustrerer meget godt, at vi er et bredt favnende parti med plads til forskellighed.

Nogen forsøger så at fremstille kommunalbestyrelsens beslutning om at fremme lokalplanen for Vallensbæk Byhave som en bevidst ulovlig handling. Der må jeg skuffe. Kommunalbestyrelsen er ikke bedre end den rådgivning, vi får fra interne og eksterne rådgivere. Rådgivere som har forsøgt at give kommunalbestyrelsen en kvalificeret rådgivning. Socialdemokratiet forsøger nu at få afdækket rådgivningens karakter og har blandt andet stillet en række spørgsmål til borgmesteren.

Hvad skal der så ske med grunden? Jeg går ud fra, at det er Torben Kragh bekendt, at det ikke er kommunen, der ejer jorden, men en helt privat bygherre. En bygherre, som har sat sig i udgifter i forventning om, at byggeriet kunne gennemføres. Det kan det så ikke i den form, det har nu. Socialdemokratiet har tilkendegivet, at vi vil se et helt nyt projekt, som opfylder støjkravene, som et nyt byggeri som betingelse for vores støtte.

Grunden ligger hen som et klondyke, og noget skal ske. Vallensbæklistens forslag om et parkeringshus og flytning af en velfungerende Ungdomsskole synes ikke gennemtænkt. Forslaget er egentlig dækkende, at der ikke er snuptagsløsninger, som kan sikre, at de gamle industribygninger på grunden rives ned.