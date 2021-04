Supercykelsti langs Vestvolden

DEBAT.

Af Torben Nymand (S), Socialdemokratisk kandidat til Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune

I Folkebladets spalter har der i det gryende forår været flere indlæg om cyklismens vilkår i Brøndby Kommune. Som ivrig cyklist og socialdemokratisk kandidat til valget, ringer jeg med ringeklokken og sender i forbifarten mine ønsker ind i debatten.

Region Hovedstaden har gang i flere i flere spændende Supercykelstier på Vestegnen. En af disse cykelstier omhandler cykling langs Vestvoldens voldgade fra Avedøre til Husum.

Cykelstien har et kæmpe potentiale for både pendlere, motionister og børn, der vil hurtigt frem uden at komme i berøring med farlige kryds på lange stræk. Ruten holder sig snævert langs Voldgaden hele vejen – undtagen i Brøndbyøster!

Hvor der mangler en tunnel under jernbanen mod Roskilde – lige nu bliver cyklisterne sendt på en 700 meter lang omvej til tunnelen ved Nørregårdsskolen.

For at Supercykelstien skal blive en succes, skal der investeres i en tunnel. Der må være fondsmidler og offentlige penge i at lave en tunnel under banen, langs den danske kinesiske mur, som Vestvolden også kaldes.