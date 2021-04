Strøm på elbilerne i Brøndby

Debat.

Af Torben Nymand (S) Kandidat til kommunalvalget i Brøndby

På min korte rækkehusvej begynder el-bilerne at blive talrigere, og det fik mig til at tænke over om Brøndby er tjekket ind i den grønne omstilling for el-biler? Det er fint nok, at private husstande med garager og carporte kan have en ladestation for egen el-bil, men Brøndby har Danmarks Mesterskabet i almene boliger, hvor man ikke kan lave en privat løsning. Så skal el-bilerne vinde i Brøndby, skal der hjælpes på vej fra blandt andet kommunen.

Efter lidt søgning på nettet fandt jeg et enkelt sted i Brøndby, hvor der kan lades elbiler. Det er helt utilstrækkeligt. Ladepladser er kritisk infrastruktur, ligesom tankstationer er det for de konventionelle biler. Ved Hvidovre Rådhus er der fire ladepladser, der næsten er i brug hele tiden. Mit forslag er, at Brøndby Kommune hjælper udviklingen i gang med at få en privat aktør til at lave nogle ladepladser ved rådhuset og for eksempel ved Brøndby Hallen, så vi kan sætte skub i en udvikling på transportområdet, som gør CO2-udslippet mindre.