Skøn- eller skal man sige ”grøn”maleriet fortsætter

DEBAT.

Af Jens Ove Bay, Enhedslisten Vallensbæk

Jan Høgskilde skriver i Folkebladet den 10. marts, at det ikke giver nogen mening, når jeg forsøger at få svar på, hvilke områder det drejer sig om, når De Konservative definerer 47% af kommunens areal som værende grønne.

På trods af en længere række af læserbreve, er det endnu ikke lykkedes at få et svar, og jeg har derfor været nødsaget til at gætte, da jeg indtil videre kun har fundet de 9% der er naturbeskyttede. Jan Høgskildes argument er, at såvel Strandparken som Mosen er menneskeskabte (de 9%), og derfor er at sammenligne, med de områder der (endnu) ikke er bebygget.

Til det må jeg svare, at i Enhedslisten Vallensbæk har vi den holdning, at man godt kan lave naturgenopretning. Til gengæld mener vi, at sportspladser og produktionsjord ikke er natur, det er kultur, som ikke understøtter biodiversitet.

Placeringen som nummer 31 på DN/Aarhus Universitets Naturkapitalindex, peger netop på at vi skal have flere områder som Skovmosen og Den våde eng. Det er rigtig godt når vandafledning kan bruges til at understøtte biodiversitet, især hvis der også kan skabes sammenhæng, mellem de forskellige områder, ved hjælp af det.

Enhedslisten er enig i at det er gode initiativer, men det ændrer jo ikke ved, at Jan Høgskilde stadig ikke har svaret på, hvilke områder De konservative har taget med i deres 47 % definition af ”grønne” områder.