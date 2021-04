Sådan håndterer du en karantæne i hjemmet

SPONSORERET INDHOLD: Har du et barn eller andet familiemedlem i din husstand, der er formodet smittet og skal gå i karantæne? Så kan dagligdagen i huset godt blive kompliceret. Er man formodet smittet skal personen forholde sig i hjemmet i mindst 4 dage, før man kan få en præcis test.

Af SPONSORERET INDHOLD

4 dage er lang tid for en person, der ikke må gå nogle steder, og det lægger også et større pres på andre i husstanden, når potentiel smitte er så tæt på. Hvordan håndterer man sådan en situation?

Et barn i karantæne

Det er nemt nok at bede en teenager eller voksent menneske at forholde sig på et værelse i nogle dage. Tålmodigheden er større, og de forstår generelt situationen bedre. Børn er dog en anden sag.

De bliver hurtigt utålmodige, og har megen energi, de gerne skulle brænde af. Her er løsningen et kompromis. Hold dem så vidt som muligt på deres værelser. Du kan give dem nogle snacks og spil, de kan bruge tiden på. Men når de ikke kan holde det ud mere, så lad dem bruge noget tid i resten af huset med mundbind og sprittede hænder. Potentielt kan man også tage dem med udenfor uden mundbind, og lade dem løbe lidt rundt og lege.

Praktiske tilgange i hjemmet

Når en person i hjemmet er i karantæne, så sørg for at købe masser af mundbind, håndsprit og desinficeringsservietter. Mundbindene kan bruges af alle i husstanden, hvis man skal ind til personen, der er formodet smittet, eller af personen, hvis de skal på toilettet osv.

Håndsprit skal alle bruge jævnligt hver dag, for at begrænse risikoen for at blive smittet fra overflader. I forbindelse med det kan man bruge desinficeringsservietterne til at tørre flader af som håndtag, vandhaner, et lækkert og moderne tastatur, mus og alle andre ting, dine hænder ofte kommer i kontakt med.

Prøv så vidt muligt at sørge for, personen der er formodet smittet, ikke skal røre for mange ting selv.

Undgå hysteri

Selvom tonen og metoderne i denne artikel lyder hysteriske, så skal man altid sørge for at tage det hele med ro. Grundighed og forsigtighed er ikke det samme som hysteri.

Disse tiltag er ikke svære eller krævende at implementere, men det kræver, man er opmærksom. Slå koldt vand i blodet, og gør jeres bedste for, at potentiel smitte i hjemmet ikke breder sig. Det er kun et par dage, og så kan det hele vende tilbage til normalen igen.