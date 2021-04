Roning er god motion for ældre

Man kan sagtens starte med at ro kajak, selvom man er lidt oppe i årene.

VALLENSBÆK. Rosæsonen er kommet i gang igen, og i Vallensbæk Kano- og Kajak Club håber de især på at se ny medlemmer over 60

Af Jesper Ernst Henriksen

I Vallensbæk Havn ligger Vallensbæk Kano- og Kajak Club, der her har rigtigt gode forhold med mulighed for at ro ud i Køge Bugt eller på indsøerne i Strandparken. Klubben har medlemmer i alderen fra otte til 83 år, og gør sig jævnligt positivt bemærket ved store stævner og mesterskaber.

Men selvom man er oppe i årene, kan man godt komme i gang med ro-sporten – og lige nu er et godt tidspunkt at starte.

– Mange har lyst til at ro kajak, men tror, at det er sværere end det er. Rosæsonen er lige begyndt, så det er en god årstid at prøve en kajak under kyndig vejledning, siger Frank Simonsen fra Vallensbæk Kano- og Kajak Club.

Lige nu håber han særligt, at klubben kan få flere medlemmer på holdet for 60+-årige.

– Kajakroning er også velegnet for modne kvinder og mænd, som vil kombinere motion med frisk luft, naturoplevelser og socialt fællesskab, siger han.

Det kræver ikke så meget at komme i gang. Man kan låne udstyr af klubben. For at komme i gang skal man kunne svømme 600 meter i svømmehal og gennemgå et begynderkursus.