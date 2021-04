Revision som abonnementsordning vinder ind

SPONSORERET INDHOLD: Den rette revision har stor værdi for virksomheder rundt om i landet. Ikke desto mindre er mange tøvende, når det gælder om at søge hjælp.

Her kan i særlig grad nævnes opvejningen af priser kontra fordelene, der er et hente ved den professionelle sparring og revision. For mange kan det dog betale sig at gøre flittigt brug af rådgivning og revision, for eksempel med en såkaldt abonnementsordning.

Derfor kan en abonnementsordning for visse virksomheder være en fordel

For nogle virksomheder kan der være en stor tryghed og fordele at hente ved at gøre brug af et abonnement til revision. Dette kommer dog meget an på den enkelte virksomhed og dennes ønske om sparring og rådgivning.

Står du som virksomhedsdrivende og kan se mulighederne i frit at kunne benytte dig af en række professionelle fageksperter inden for forskellige revisionsmæssige emner, er et abonnement måske det rette valg. Her er det nemlig muligt at ringe efter behov uden at bekymre sig om prisen, da denne allerede er fast.

Der findes mange typer af abonnementer, som det enkelte revisionsfirma kan finde på at udbyde. Tag for eksempel et kig på følgende liste:

• Revisorabonnement

• Strategiabonnement

• Forsikringsabonnement

• Rådgiverabonnement

• Inkassoabonnement

• Pensionsabonnement

Vigtigst er dog, at du finder den helt rette revisor, der matcher dig og din virksomheds profil.

Søg gerne efter revisor lokalt

Leder du efter en god revisor i Søborg eller et andet sted i landet, med eller uden abonnement, findes der gode muligheder for dette. Ofte findes dette endda helt lokalt, så du hverken behøver rejse langt eller opleve besvær på den front. Et lokalt kendskab kan desuden være til stor fordel, hvis du af din revisor ønsker den rette mængde sparring, for eksempel når det kommer til strategi- og forretningsudvikling.

At finde den rette revisor kan være en proces, men når først det er på plads, er der som hovedregel gode fordele at hente, også på bundlinjen.