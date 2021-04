Professionel og uvildig pensionsrådgivning kan optimere din pension

A Japanese woman and her puppet coworker are sitting with Japanese Yen ready to do business. She and her associate are smiling and ready to grow your business. Woman dressed in business suit. Retro styled.

SPONSORERET INDHOLD: Er du sikker på, at du får det meste ud af din nuværende pensionsordning, eller tror du, at den kan optimeres? Det kan være svært at gennemskue, men så er det godt, at hjælpen er nær.

Af SPONSORERET INDHOLD

I denne artikel kan du nemlig læse om APC Forsikringsmæglere, der guider dig igennem pensionsjunglen, så du kan få mest muligt ud af din pension.

Manden bag APC Forsikringsmæglere

Peter Lindblad er manden bag APC Forsikringsmæglere A/S, hvor han i dag sidder som administrerende direktør og hovedaktionær i virksomheden. Da Peter Lindblad i sin tid stiftede virksomheden, så han et hul i markedet, som APC kunne udfylde ved at tilbyde danskerne nye ydelser og services.

Peter Lindblad har mange års erfaring i pensionsbranchen, og selve vision for APC var – og stadig er – at hjælpe danske lønmodtagere med at optimere deres pensionsordninger og dermed hjælpe dem igennem pensionsjunglen. Desværre bærer pensionsbranchen nemlig præg af alt for mange skjulte gebyrer og en manglende transparens. Det vil APC gøre op med.

APC Forsikringsmæglere rådgiver hvert år over 6.000 danske lønmodtagere, så de kan finde frem til præcis dén pensionsordning, der passer til deres krav og behov. På den måde kan de spare mange tusinde kroner.

Med en omsætning på over 150 millioner kroner har Peter Lindblad fået opbygget Danmarks største pensionsmægler, og APC beskæftiger i dag mere end 100 kompetente medarbejdere. Og så har APC mere end 13.900 kunder med en samlet pensionsopsparing på over 23 milliarder kroner. Det gør APC i stand til at forhandle nogle rigtig lukrative aftaler og rabatter til deres kunder.

APC Forsikringsmæglere er bygget på en lavpraktisk tilgang til pensionsrådgivning, hvor du bliver præsenteret for de løsninger, der er relevante for dig, så du kan optimere din pensionsordning. Peter Lindblad er stifter af APC Forsikringsmæglere, og hvis du følger linket, kan du læse meget mere om ham og APC.

Få uforpligtende pensionsrådgivning

APC Forsikringsmæglere er på en mission om at gøre pensionsrådgivning så forståeligt som muligt. Du kan derfor betragte et møde med APC som en uddannelse i pension, hvor du får indsigt i branchen og markedet, så du kan træffe beslutningerne, der er mest gavnlige for din pension. Deres dygtige rådgivere sørger for, at du forstår din egen pensionsordning til fulde – og det gælder uanset, om du vælger at blive kunde hos dem eller ej.

APC Forsikringsmæglere ønsker, at du træffer beslutninger på et oplyst grundlag. Af den grund vil de også gerne tilsidesætte den nødvendige tid, så du er tryg ved at træffe dine egne beslutninger i forhold til investeringen af din pension.

Dertil kommer, at et møde med APC faktisk er 100% uforpligtende, så det kan i høj grad være nyttigt for dig at booke et møde med dem. Vidste du, at to ud af tre pensionstagere får flere penge til dem selv, når de går på pension efter et møde med APC? Og hver tredje får faktisk gratis rådgivning, såfremt APC anslår, at deres nuværende pension allerede er optimeret og den mest gavnlige for dem.

Således kan du være sikker på, at hvis du vælger APC som din pensionsmægler, så sidder de på samme side af bordet som dig, hvor de varetager dine interesser. Så kan du nemlig få den pensionsordning, der imødekommer dine ønsker. Denne slags uvildig rådgivning er blot én af fordelene ved at være kunde hos APC.

Man kan jo egentlig sige, at jo bedre APC er til deres arbejde, jo flere penge får du til rådighed, når du engang skal på pension.