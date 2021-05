Pokalchok: Brøndby snublede i Thy

Brøndby tabte overraskende årets pokalfinale til FC Thy - ThistedQ. Foto: Robert Hendel

SPORT. Storfavoritterne fra Brøndby tabte pokalfinalen til undertippede FC Thy - ThistedQ, der straffede storfavoritterne to gange i anden halvleg

Af Robert Hendel

Skuffelsen lyste ud af Brøndby-spillerne, da dommer Frederikke Søkjær blæste i fløjten for sidste gang.

De blå-gule var storfavoritter mod FC Thy – ThistedQ, der inden kampen aldrig havde slået Brøndby. Det så da heller ikke ud til at ville lykkes denne gang for de blå- og hvidstribede spillere fra Thy.

Brøndby satte sig hårdt på spillet i årets pokalfinale, og allerede efter fem minutter fik anfører Theresa Eslund en kæmpechance. Nanna Christiansen sendte et præcist indlæg ind fra venstre side, men anførerens afslutning endte i favnen på Maja Bay Østergaard i hjemmeholdets mål.

Otte minutter senere lagde Nanna Christiansen bolden til rette for Agnete Nielsen, men den ellers så brandvarme angriber fik overplaceret sin afslutning, der strøg forbi mål. Kort efter var Agnete Nielsen på spil igen, da hun fik hovedet på et indlæg fra Frederikke Lindhardt, men Maja Bay Østerggard fik ekspederet bolden ud over baglinjen.

Brøndby fortsatte med at skabe store chancer, men en kombination af manglende præcision og en storspillende Maja Bay Østergaard holdt undertippede FC Thy – ThistedQ inde i kampen.

Hjemmeholdet var sjældent på besøg på Brøndbys banehalvdel, men efter knap en halv times spil fik lynhurtige Rikke Dybdahl en stor mulighed, men Naja Bahrenscheer kom godt ud af Brøndby-målet og fik afværgede katastrofen.

I anden halvleg fortsatte Brøndby med at lægge pres på FC Thy – ThistedQ. Tre minutter inde i halvlegen sendte Nanna Christiansen et frispark mod mål, men Maja Bay Østergaard fulgte bolden til dørs og sendte den til ud til et hjørnespark.

Efter 52 minutter brød Josefine Hasbo igennem hjemmeholdets kompakte forsvar, men hendes afslutning gik lige på Maja Bay Østergaard.

To minutter senere blev Brøndby straffet af hjemmeholdet. Rikke Dybdahl fik upresset lov til at tage bolden ned, og hun spillede Malene Sørensen i dybden, inden hun sendte bolden ind bag Naja Bahrenscheer i Brøndby-målet. Det var første gang, FC Thy – ThistedQ var i nærheden af Brøndbys mål i anden halvleg.

Målet rystede Brøndby, der satte alt ind i jagten på en udligning. Den var tæt på at komme allerede tre minutter efter scoringen til 1-0, da Freja Abildå noget tilfældigt hakkede til bolden langt udefra. Det endte med at være et yderst kvalificeret forsøg, der lige nøjagtigt gik over mål.

Scoringen gav spillerne fra FC Thy – ThistedQ troen på, at de kunne levere overraskelsen, og Brøndby-spillerne havde svært ved at ramme hinanden, mens de pressede på for en udligning. Satsningen gavn muligheder bagude, og efter 77 minutter burde den have stået 2-0 til FC Thy – ThistedQ. Brøndby slap med skrækken, da Lotte Bak Christensen helt fri hamrede bolden over mål.

Indskiftede Rebeka Winther havde gode forsøg, men det ene gik over mål, mens det andet gik lige forbi den ene opstander.

To minutter senere lykkedes det dog for Brøndby at få bolden ind bag Maja Bay Østergaard, der efter kampen blev kåret til årets pokalfighter. Maja Kildemoes kom højest i en luftduel efter et hjørnespark og sendte bolden i retning af målet. Den hoppede en enkelt gang på græsset, inden den sneg sig ind i mål med otte minutter tilbage af opgøret.

Glæden var dog kortvarlig, for fem minutter senere blev Brøndby endnu gang straffet på en omstilling.

Malene Yde Hedegaard vandt en duel mod målscoorer Maja Kildemoes og spillede Malene Sørensen helt fri. Målscoreren til 1-0 tog et enkelt træk ind i feltet og rundede Naja Bahrenscheer, inden hun sendte chokbølger gennem hele fodbolddanmark. 2-1 til upåagtede FC Thy – ThistedQ med tre minutter igen af opgøret.

Brøndby satsede alt på endnu en udlinging, men FC Thy – ThistedQ holdt stand og leverede en kolossal overraskelse og sendte en flok skuffede favoritter hjem til Vestegnen for øjnene af 464 tilskuere på Sparekassen Thy Arena i Thisted.