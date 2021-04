Parkeringsplads er blevet til en basketbane

Anton, Magnus og de andre basketdrenge er glade for at kunne spille igen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Foran Glostrup Hallen er der tegnet en basketbane op, så Glostrup Basketball kan træne udendørs. Det er fedt at komme ud i det gode vejr og spille noget basketball, lyder det fra spillerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Lige nu er det muligt at få taget coronatest i Glostrup Hallen. Men derudover er der ikke så mange aktiviteter i hallen, så parkeringspladsen foran hallen bliver ikke brugt så meget. Det så Glostrup Idrætsanlæg i samarbejde med Glostrup Basket som en stor mulighed.

– Vi kan lave udendørs idræt, så vi tog ret hurtigt fat i Glostrup Idrætsanlæg, som gennem hele processen har været utroligt samarbejdsivrige. Vi kom op med forskellige forslag. De udendørs baner, der er her i byen er ikke basketbaner. Der er basketkurve på multibaner. Det kan fungere, men vi så gerne en bane med bedre kurve og faciliteter, som var dedikeret til en sportsgren, som vi har det med fodboldbaner og tennisbaner, siger Stefan Christensen, formand for Glostrup Basketball.

I samarbejde med idrætsanlægget fandt de løsningen med en bane på parkeringspladsen. Da først beslutningen var truffet, gik det hurtigt med at få etableret banen. Vej og Park fik afspærret området, mens Glostrup Idrætsanlæg fik malet en bane op. Klubben selv havde penge i fra en pulje, der gav dem mulighed for at leje to professionelle basketball-kurve til banen. Så selvom det gik hurtigt, er klubben meget tilfredse med resultatet.

– Vi kan spille noget ordentligt bold her, siger Stefan Christensen og understreger, at streetbasket også er en rigtig sportsgren.

Lang nedlukning

Basketball i Danmark har ikke været det samme siden marts sidste år, hvor Danmark første gang blev lukket ned.

– Vi har været indendørs, hvor der i forskellige perioder var forskellige loft over antallet af spillere. Det gav os en masse udfordringer, men vi fik trænet. Vi kunne være i hallen, og alle var rigtig gode til at overholde de regler, der nu var. Vi havde ikke nogen tilfælde af corona-smitte, så vi ser frem til hurtigst muligt at kunne komme indendørs igen, siger Stefan Christensen.

Spillerne, der løber rundt på banen, er også glade for at være tilbage.

– Under omstændighederne er det fedt at komme tilbage. At komme udenfor i det gode vejr er mega fedt. Du kan næsten ikke komme mere i kontakt med hinanden, så det er fedt at få muligheden. Det er en ordentlig mulighed for at komme ud at røre sig og se sine kammerater, siger Magnus Ingvartsen.

– Det er virkelig rart at komme tilbage, det har været en lang pause, supplerer hans holdkammerat Anton Larsø.

For de to spillere er det fint at træne udendørs.

– Når vejret er godt, er det fedt at være ude og spille, siger Anton Larsø.

Asfaltbanen giver dog noget respekt.

– Man ved jo godt, fra da man var lille, at du skraber nok knæet, hivs du falder. Der er blevet tegnet op og vi har fået to rigtig gode kurve, så det er helt fint, siger Magnus Ingvartsen.

Coronateststedet i Glostrup Hallen betyder, at der konstant kommer folk forbi, som kigger på drengene træne. Men det gør ikke noget.

– Jeg har spillet nogle gange, hvor der er kommet nogle over og har spurgt, om de måtte få et par skud. Det må de gerne, det er meget sjovt. Mange af dem er nogle, der spillede basketball, da de var mindre, så det snakker vi lidt om, siger Anton Larsø.