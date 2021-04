Oprykningsspillet kom i hus til sidst

Vallensbæk IF endte blandt de seks bedste hold i rækken efter 14 runder. Dermed er klubben med, når der skal spilles oprykningsspil. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Vallensbæk-spillerne var afhængige af de øvrige resultater i sidste runde, hvis de skulle nå med i oprykningsspillet - det lykkedes på et hængende hår

Af Robert Hendel

Vallensbæk havde i weekenden stadigvæk muligheden for at sikre sig en plads i oprykningsspillet i Sjællandsserien. Det krævede ikke blot en sejr i sidste runde på hjemmebane mod Lundtofte. Vallensbæk måtte have hjælp fra Liria FK, der skulle tage point fra Albertslund IF, medmindre Fredensborg tabte til Hørsholm-Usserød IK.

Med ryggen mod muren gik Vallensbæk ind til hjemmekampen mod Lundtofte, som var plaget af en kraftig vind på langs af banen. Vinden gav det holdet, der spillede med vinden en stor fordel.

Vallensbæk begyndte kampen bedst og fik hurtigt sat sig på spillet. Det overtag varede hele kampen trods modvind i anden halvleg.

Hjemmeholdet virkede tændt og vidste, at kravet var tre point, hvis de gulblusede skulle have en chance for at nå med i oprykningsspillet.

Det blev en målrig affære, som hjemmeholdet trak sig sejrrigt ud af med cifrene 4-2.

Første mål kom efter spil over højre kant, hvor Daniel Pedersen sendte et perfekt indlæg ind til Thomas Faurby, der halvflugtede bolden ind under overliggeren. Målet var som taget ud af træningsmanualen.

Sebastian Frederiksen øgede til 2-0, da han var først på bolden efter en redning fra gæsternes målmand.

Kort før pausen fik Lundtofte bragt spænding tilbage i opgøret med en reducering til 1-2.

Det var det tætteste, gæsterne kom på point i opgøret. I anden halvleg sad Vallensbæk sig atter på bolden, og øgede til 3-1, da Philip Folman spillede Thomas Faurby helt fri i feltet. Gæsternes målmand halvklarede forsøget. Bolden fortsatte mod mål og blev endnu engang reddet af målmanden – troede han.

Manden på linjen mente ligesom Vallensbæk-spillerne, at bolden havde passeret stregen, og dommer Nikolaj Nielsen-Friis valgte at dømme mål til højlydte protester fra gæsternes spillere.

Emil Skou Raavig scorede til 4-1, inden Lundtofte fik pyntet på resultatet til sidst i kampen.

Sejren betyder, at Vallensbæk lige akkurat klemmer sig ind blandt de seks bedste hold i rækken. Du gule fik ingen hjælp fra Liria FK, der tabte til Albertslund IF. Det lykkedes dog alligevel at sikre sig den sidste plads i oprykningsspillet, da Hørsholm-Usserød IK sejrede over Fredensborg, der dermed trak nitten i sidste øjeblik.