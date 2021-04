Oplæg til bæredygtig omtanke: fjernvarme kontra varmepumpe

DEBAT.

Af Lene Abro, Borgerrepræsentant i Grønt Råd og bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Glostrup

Private gas- og oliefyr skal over en kortere årrække være udfaset. Regeringen har derfor afsat en pulje midler, hvorfra der indtil 2026 kan søges om tilskud til varmepumper,

Der er store helsides reklamer i dagpressen med anprisninger af varmepumper.

Der bliver til gengæld ikke skrevet meget om, at regeringen også har afsat en pulje til kommunerne til udbygning af fjernvarmenettet.

I Glostrup er allerede 60% dækket af fjernvarme. Men hvem står for tur til at få glæde af de nye tilflydende midler? Glostrup Kommune og Forsyningen går stille med dette projekt, som skal besluttes i løbet af sommeren.

Der bliver heller ikke talt/skrevet meget om konsekvenserne for borgerne– fordele/ulemper ved henholdsvis at vælge fjernvarme kontra varmepumper.

Derfor er en gruppe borgere i Ejby i gang med et oplysningsarbejde for at gøre opmærksom på problemstillingen. Det viser sig, at mange er interesseret i fjernvarmeprojektet og derfor gerne vil gøre politikerne opmærksom på dette. Det er vigtig at høre om de muligheder og konsekvenser, der kunne ligge i en hel eller delvis udrulning i Ejby, idet mange grundejere allerede er i gang med at overveje at udskifter gas- og oliefyr til varmepumpe i mangel af et bedre alternativ.

Fjernvarme er samfundsmæssigt og klimamæssigt et bedre valg, og også økonomisk fornuftigt med de løsninger Forsyningen har i støbeskeen.

Får vi ikke meget snart konkrete oplysninger, vil mange vælge varmepumpe som alternativ. Et overset problem i den henseende er de mulige støjgener, der kan opstå med varmepumper. Dette har både Bolius Videncenter og fagbladet Ingeniøren gjort opmærksom på i artikler i marts i år.

Vi venter spændt i Ejby på politikernes og Forsyningens udspil.