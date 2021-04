Olieforurening for en million Foto: Jesper Ernst Henriksen

Det kommer til at koste omkring en million kroner at rense en olieforurening på Vestervangskolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Under et byggerprojekt på Vestervangskolen blev der opdaget en olieforurening, som koster en million kroner at få renset

Af Jesper Ernst Henriksen